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首屆台灣盃火箭競賽開幕 屏東旭海15組決賽

中央社／ 屏東縣25日電

國家太空中心與屏東縣政府共同主辦首屆「台灣盃火箭競賽」，今天在屏東牡丹鄉旭海村正式開幕。15組隊伍自製火箭將實際飛試競賽，評核項目包含發射升空、火箭回收等。

國家太空中心（TASA）與縣府共同主辦首屆「台灣盃火箭競賽」（Rocket Taiwan Cup），今天在屏東縣牡丹鄉旭海村短期科研探空火箭發射場域正式開幕。5組大專隊及10組中學組，從56組隊伍中脫穎而出，參與為期3天決賽。

TASA主任吳宗信表示，看到這麼多年輕學子齊聚旭海，在台灣這個小小多山的國家實踐離開地球表面、飛向太空夢想，很令人感動。感謝國科會與屏東縣府支持與協助，2022年催生旭海科研火箭發射場域，讓學生有機會參與火箭計畫執行，讓旭海成為台灣火箭人才搖籃。

屏東縣副縣長黃國榮表示，旭海除了風光明媚，也是台灣最先進太空科學基地。除了旭海村有科研火箭發射場域，九棚村也被選定為國家發射場，充分展現科技與生態共榮。縣府將全力支持太空科技在地發展，期待未來有更多青年與團隊，帶著夢想從旭海啟航。

競賽現場青少年們專注投入火箭修正，有人仔細測量零件尺寸，也有人專心調校航電系統，充分展現對競賽專注與熱情，也表現出青少年對太空夢想的堅持。

陽明交大與聯合大學共同組成隊伍「好討厭的感覺啊！」，隊名靈感來自卡通神奇寶貝中的火箭隊。隊長張詠翔說，火箭特別裝設1台無人機，發射後會在1公里高空推出，自動飛回發射地，免去記憶卡損壞風險及漁船打撈麻煩。

地主隊屏科實驗高中「RBS」隊長吳秉翰說，團隊分成結構、航電、酬載、報告等4組，在製作火箭過程中，學習到團隊合作重要，從設計到實作中不斷修正，要克服許多困難。面對明天首次火箭飛試，心情相當忐忑。

國家太空中心表示，競賽所有隊伍將使用主辦單位提供標準化固態燃料推進系統（總衝4700牛頓秒，最大推力200kg，燃燒時間3.1秒）及發射架，參賽隊伍須依規範設計、整合航電、結構與回收系統，打造總重量不超過28.5公斤探空火箭，在符合安全規範前提下，發揮技術與創意，爭取最佳成績。

火箭 太空 屏東

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