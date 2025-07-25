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人事大風吹？高市府多位局處副首長與區長異動 26日起生效

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
勞工局主任秘書皮忠謀升任副局長。圖／勞工局提供
勞工局主任秘書皮忠謀升任副局長。圖／勞工局提供

高雄市政府今日公布新一波中高階文官人事異動，因應7月份多位資深文官屆齡退休，市府啟動組織內部調整，以深化本職與跨業務整合」為兩大方向，透過職務歷練與橫向輪調，強化公務團隊政策協調與整體行政能量，人事異動將自7月26日起生效。

市府表示，此次人事調整涵蓋局處副首長與多個區公所主管職務，主要增加中高階文官歷練、強化組織靈活調度，以及加速市政推動效能，多位副局長轉任參議，熟悉局處業務人員接續升任，以期延續政策執行經驗。

局處人事方面，市府參議郭培榮陞任毒品防治局副局長，教育局副局長黃盟惠轉任市府參議，由教育局專門委員劉靜文接任副局長職務；觀光局副局長孫春良轉任市府參議，海洋局副局長鍾致遠則轉任觀光局副局長。勞工局方面，副局長陳石圍轉任參議，原任主任秘書皮忠謀升任副局長。

區長及主管職務亦有多項異動。三民區長羅長安接任海洋局副局長一職，運動發展局專門委員黃伯雄接任前鎮區公所區長，前金區區長許淑媛轉任三民區長，茄萣區長蔡青芬則轉任前金區長。湖內區長賴美娥調任茄萣區，由原主任秘書陳秋霞陞任接掌湖內區公所。

此外，阿蓮區長賴立齡轉任路竹區長，毒品防治局科長梅兆平升任田寮區長；彌陀區區長歐劍君調任苓雅戶政事務所主任，內門區長陳景星轉任彌陀區長；鹽埕區主任秘書陳佑瑞則升任區長職務。

高雄市教育局專委劉靜文（右）升任副局長。圖／本報資料照
高雄市教育局專委劉靜文（右）升任副局長。圖／本報資料照
教育局副局長黃盟惠轉任市府參議。圖／翻攝自教育局官網
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