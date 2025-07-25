從教室走向海洋 馬祖研習營引領教師學習「向海致敬」
為落實「向海致敬」政策，海洋委員會於本月23日起至今日，在馬祖辦理為期3日的「海洋教師研習營」馬祖場，來自全台各地的教師齊聚離島，透過豐富課程與實地體驗，深入了解海洋知識、文化與守護實務，提升教學現場的海洋素養。
此次研習營課程結合理論與實務，邀請中興大學副校長蔡清標解析台灣海洋科技產業趨勢，台灣海洋大學副教授曾煥昇則分享藍色經濟、在地文化與生態保育等面向。課程亦涵蓋海洋安全與海巡實務，由海巡署金馬澎分署與第十一巡防區幹部親自授課，並帶領學員登上巡防艇PP-10072出海巡航，深入認識海上勤務與航儀設備。
除室內課程外，研習營也安排教師實地走訪津沙聚落、馬港天后宮、藍眼淚生態館等在地特色場域，感受馬祖獨有的島嶼文化與自然風光，由第十岸巡隊同仁導覽解說，強化「文化走讀」的深度學習。
金馬澎分署表示，海洋教育的核心在於培養行動力與情感連結，讓教師們從知識理解走向實踐參與。希望透過此次研習，教師能將所見所感帶回教學現場，啟發學生認識海洋、珍愛海洋，共同實踐「向海致敬」的理念。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言