從教室走向海洋 馬祖研習營引領教師學習「向海致敬」

為落實「向海致敬」政策，海洋委員會於本月23日起至今日，在馬祖辦理為期3日的「海洋教師研習營」馬祖場，來自全台各地的教師齊聚離島，透過豐富課程與實地體驗，深入了解海洋知識、文化與守護實務，提升教學現場的海洋素養。

此次研習營課程結合理論與實務，邀請中興大學副校長蔡清標解析台灣海洋科技產業趨勢，台灣海洋大學副教授曾煥昇則分享藍色經濟、在地文化與生態保育等面向。課程亦涵蓋海洋安全與海巡實務，由海巡署金馬澎分署與第十一巡防區幹部親自授課，並帶領學員登上巡防艇PP-10072出海巡航，深入認識海上勤務與航儀設備。

除室內課程外，研習營也安排教師實地走訪津沙聚落、馬港天后宮、藍眼淚生態館等在地特色場域，感受馬祖獨有的島嶼文化與自然風光，由第十岸巡隊同仁導覽解說，強化「文化走讀」的深度學習。

金馬澎分署表示，海洋教育的核心在於培養行動力與情感連結，讓教師們從知識理解走向實踐參與。希望透過此次研習，教師能將所見所感帶回教學現場，啟發學生認識海洋、珍愛海洋，共同實踐「向海致敬」的理念。