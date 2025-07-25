高雄仁武十九灣滯洪池動工 地方憂軍方打靶影響生活

位於高雄市仁武區的十九灣滯洪池已在月初動工，大型機具進場推倒樹木整地，預計2026年4月滯洪池就會完工，不過地方憂心原本滯洪池的位置是片大樹林，如今林木砍伐後毫無遮擋，會致靶場槍聲影響附近民宅，水利局承諾將在滯洪池四周加高土堤，並種植喬木，作為隔離綠帶減少打靶影響。

水利局表示，滯洪池挖除的土方將會直接堆砌在池畔，作為滯洪池土堤，預計將有3公尺以上，且靠近軍方營區靶場一側，將種植密集喬木，作為阻擋，防止打靶時槍聲或甚至流彈可能會影響附近民宅情況。

高雄市長陳其邁今下午前往視察十九灣滯洪池工程進度，除感謝軍方協助提供營區土地，也感謝經濟部水利署全額補助工程所需經費1.5億元，也叮囑施工團隊加緊趕工，盼提早發揮滯洪效益，有效紓解仁武地區淹水問題。

十九灣滯洪池占地4.68公頃，主要使用軍方所有土地，但因屬營區範圍，因此未來無法作為公園綠地對外開放，將於社區與營區間設置土堤區隔，但仍會配置植栽綠美化，兼顧水利與環境景觀。

水利局說明，十九灣滯洪池規畫滯洪量19.5萬噸，工程已於7月4日開工，預計2026年4月完工，未來完工後可有效削減曹公新圳洪峰流量，讓仁武區八德東路至仁勇橋段的曹公新圳水位降低約33至71公分。