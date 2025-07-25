屏東歷史建築華麗轉身 成全台首座長照體驗基地

屏東市大武營區歷史建築歷經修復，華麗轉身為全國首座長照體驗基地「好屏生活長照館」，今天正式啟用。縣府期盼，透過失智模擬體驗等，增進民眾長照知識。

屏東縣長周春米表示，屏東市大武營區除了屏東榮民總醫院進駐外，縣府與文化部爭取經費，修復大武營區13棟建築，陸續完成修復工程及周邊文資環境景觀整理，率先啟用位於聯合二級場（033）的「好屏生活長照館」。

周春米指出，屏東人口老化截至6月底已達21.37%，是超高齡社會，長照是每個人的生命課題，因此上任不到半年，率全國縣市政府之先，成立長期照護處，提供日照服務、長照住宿式機構等硬體建設，還有更多軟體建設，包括名家座談與電影賞析，讓大家更全面走入長照議題，也連結大仁科技大學、美和科技大學、屏東科技大學，及屏東大學等培育人才，讓長照人力源源不絕。

屏東縣政府長期照護處新聞稿表示，長照館提供最即時長照資訊與諮詢服務，包括理財、樂齡再就業、法律諮詢；每天有4場次VR及高齡模擬體驗，讓民眾感受身體老化後生活諸多不便；以及長照主題展覽、電影播放、多元照顧及健康講座、親子圖書共讀等系列活動。

長照處表示，希望民眾走進長照館，更認識長照議題，更理解自己與家人需要，也期盼各級學校將「好屏生活長照館」作為戶外教學場域。場館服務時間為週二至週日上午9時至下午5時，連絡電話08-7558111，粉絲專頁（https://www.facebook.com/hopingltc）可下載活動相關資訊。

長照處提及，大武營區前身為1937年編成的日本陸軍高射砲第8連隊駐防地，戰後由國軍接收，作為傘兵訓練基地，縣府2019年配合變更都市計畫主要計畫與屏東榮民總醫院計畫，原部隊單位配合遷移。縣府保留大武營區13棟歷史建築，於2021年登錄為屏東縣歷史建築，朝結合軍事文化體驗、健康休閒園區規劃，期望未來成為屏東市區再造新亮點。