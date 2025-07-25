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冒用縣府名義？金門租車業者發「高溫補貼券」攬陸客惹議

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
陸客到金門自由行旅遊市場持續升溫，不少業者出奇招搶客，近日傳出有電動車租賃業者自行印製「金門縣高溫補貼券」，試圖吸引大陸自由行旅客租電動車，有民眾在臉書上質疑業者是否涉嫌冒用政府名義。圖／翻攝自靠北金門臉書
陸客到金門自由行旅遊市場持續升溫，不少業者出奇招搶客，近日傳出有電動車租賃業者自行印製「金門縣高溫補貼券」，試圖吸引大陸自由行旅客租電動車，有民眾在臉書上質疑業者是否涉嫌冒用政府名義。圖／翻攝自靠北金門臉書

隨著陸客金門自由行熱潮升溫，不少業者出奇招搶客，近日傳出有電動車租賃業者自行印製「金門縣高溫補貼券」，試圖吸引陸客租電動車，雖然券未署名金門縣政府，但在小紅書上的推文卻故意寫出「感恩金門縣政府」字樣，讓不少遊客誤以為是官方補助，也引發民眾質疑業者是否涉嫌冒用政府名義，恐觸及相關法規。金門縣政府澄清，從未推出此類補貼措施，也未授權任何業者印製類似票券。

據了解，該張「金門縣高溫補貼券」由金門某間電動車行自製，印製相當陽春，上面還標示「僅限自由行訪客」，實際為業者自行吸收、折抵租車費用，票券設計除註明「金門縣」字樣，其他無明顯標誌，只是在其攬客的小紅書網頁故意提及「感恩金門縣政府」等字樣，讓遊客誤認為是縣府推動的夏季觀光補助措施。

有相關業者私下透露，這其實是一種「變相酬勞代券」，過去陸客入境時，若幫忙帶香菇或螺螄粉等物品進入金門，每件可獲得40至60元人民幣報酬；如今有業者不發現金，改發補貼券取代；一位業者也坦言「這就是個人補貼，不代表金門縣政府，是行銷手法，也是攬客的噱頭，目的在吸引消費者上門。」據說，帶一包香菇就可獲得兩張補貼券，可在指定商家抵用租車費用。

此手法在旅客之間悄然流傳，但因補貼券上印有公部門名稱，仍引起不少爭議。也有民眾表示，若非特別留意，很容易以為該補貼為縣府推出的觀光優惠，質疑業者此舉有「假公濟私、魚目混珠」之嫌，如果未來有爭議，可能損害縣府的形象。

金門縣政府表示，旅遊業者若是願意自行推出促銷活動，本是好事，但應明確標示來源與主體，避免造成混淆，若涉及使用縣府名義進行商業行銷，將研議是否觸法，並視情節輕重由消保、警政及司法單位介入處理。縣府呼籲業者應秉持誠信與正當手段推廣觀光，切勿遊走法律邊緣，以免損及金門觀光形象與政府公信力。

近日有電動車租賃業者自行印製「金門縣高溫補貼券」，雖然券未署名金門縣政府，但在小紅書上的廣告卻故意寫出「感恩金門縣政府」字樣，讓不少遊客誤以為是官方補助。圖／翻攝自靠北金門臉書
近日有電動車租賃業者自行印製「金門縣高溫補貼券」，雖然券未署名金門縣政府，但在小紅書上的廣告卻故意寫出「感恩金門縣政府」字樣，讓不少遊客誤以為是官方補助。圖／翻攝自靠北金門臉書

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