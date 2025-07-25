高雄「這座橋」完工通車僅12年 河床土石進逼橋底畫面曝光

高雄那瑪夏民生橋遭莫拉克風災沖毀重建，通車僅12年，歷經多次豪雨沖刷堆積土石，河床上升7公尺，土石距離橋底僅剩1公尺，每逢颱風豪雨動輒封橋，導致達卡魯瓦部落成孤島，1800餘人生活不便，盼改建新橋。公路局表示，民生橋改建可行性評估進入期末報告，今年下半年核定後爭取經費辦理。

2009年莫拉颱風重創那瑪夏道路，台21線道路（更名台29線）新建14座全新聯外橋梁，另外行政院重建會運用特別預算預備金4.6億元，改建南沙魯、民族、民權、民生及達卡努瓦等5座區內橋梁，其中民生橋是人口最多的達卡努瓦里唯一聯外橋梁。

那瑪夏區長孔賢傑表示，山區土石沖刷嚴重，導致河床離橋面愈來愈近，2017年起暴漲溪流多次溢流至橋面，等到大水消退把土石清掉又恢復通行，頻繁清淤也無法解決問題。

「動不動成孤島，生活很辛苦」孔賢傑說，那瑪夏緊鄰嘉義縣，可行走替代道路通往嘉義茶山，但先決條件是橋梁要能通行，去年凱米颱風封橋5天出不去，這次丹娜斯颱風也封3天，每年清淤也無法根本解決問題，2年前開始爭取重建橋梁。

公路局甲仙工務段解釋，阿里山土石崩塌情況超出想像，民生橋重建以來，土石淤積已經墊高7公尺，河床本來有坡度讓水流往下流，但河階落差愈來愈小導致水流不動，梁底淨高不足1公尺。

此外，民生橋A1橋台屬河道水流攻擊點，清疏次數逐年增加；民生橋辦理改建可行性評估至期末報告，相關改線方案成熟後再辦理長期改建工程。