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高雄國際夏季旅展高雄展覽館登場 吸引民眾搶便宜
暑假旅遊旺季到來，2025高雄國際夏季旅展今天起高雄展覽館登場，今年邀請126家國內外旅遊業者，力拚最殺優惠，東南旅遊跟可樂旅遊都推出不到一萬的韓國旅遊行程，隨著新臺幣升值，國人出國意願大增，旅行社紛紛推出「高雄直飛」獨家路線，五福旅遊主打東南亞團體行程，而針對近日泰柬邊境發生武裝衝突，五福旅遊表示，衝突地點距主要旅遊城市遙遠，目前客人取消訂單幾乎為零。
五福旅遊協理錢緯銘指出，受到匯率波動影響，不論是日本、韓國、歐洲及東南亞等熱門旅遊地區，業績成長幅度均比去年成長2成左右。其中日幣持續走貶，民眾把握機會逢低買進，加上日本地震謠言破除，赴日旅遊潮更是呈現爆發性成長，7月5日後日本訂單更是倍數成長，甚至有客人每月都安排日本行程。聰明的消費者也開始預訂東北地區9、10月的賞楓行程。針對泰國、柬埔寨邊境發生軍衝突，業者表示，衝突地點距離曼谷、清邁等主要旅遊城市相當遙遠，由於泰國仍維持免簽政策，相信很快會恢復大家的信心，客人取消訂單的情況也幾乎為零。
高雄承億集團結合旅展也推出住宿券最低14折起、餐券下殺71折起，優惠超有感，吸引許多民眾到場搶便宜優惠。
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