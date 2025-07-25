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風華再現！清金門鎮總兵署明重啟 傳統戲曲與古蹟共鳴

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
清金門鎮總兵署歷經杜蘇芮颱風重創後，耗時一年修復，終於恢復古色古香的歷史風貌，為慶祝這座金門最重要的文化古蹟重生，縣府明晚辦「修復落成典禮」，邀請旅客與鄉親共同見證古蹟重現光彩的歷史時刻。圖／縣府提供
清金門鎮總兵署歷經杜蘇芮颱風重創後，耗時一年修復，終於恢復古色古香的歷史風貌，為慶祝這座金門最重要的文化古蹟重生，縣府明晚辦「修復落成典禮」，邀請旅客與鄉親共同見證古蹟重現光彩的歷史時刻。圖／縣府提供

金門鎮總兵署歷經杜蘇芮颱風重創後，耗時一年修復，終於恢復古色古香的歷史風貌。為慶祝這座金門最重要的文化古蹟重生，縣府將於明晚6時辦修復落成典禮，邀旅客與鄉親共同見證古蹟重現光彩的歷史時刻。

文化局指出，清金門鎮總兵署據傳前身為明萬曆進士許獬的書齋，康熙年間，金門第一任總兵陳龍將總兵署由金門城遷設於此，後經多次擴建成今日規模，金門縣公署、金門縣政府、行政公署、金門防衛部、金門縣警察局等機關都曾進駐總兵署所在地，見證金門數百年來政務更迭與時代遷流，現則轉型為金門的重要觀光文化景點。

總兵署修復工程自去年7月啟動，獲文化部文化資產局補助1300萬元，由浩達營造公司承攬施工，於今年5月完工、7月完成驗收。修復過程中秉持「舊材堪用、物盡其用」原則，優先採用金門在地材料，減少對環境的負擔，同時力求最大程度保存歷史原貌。

此次落成典禮由歷史悠久的金國興劇團演出傳統傀儡戲揭開序幕，該劇團創立於1937年，現由第三代傳人許誠傑擔任團主，傳承金門傀儡戲逾八十載，緊接著，由金門文化獎得主陳金潭帶領的金沙絃管社演唱南音，為典禮增添古韻氛圍，活動中特別致贈感謝狀予參與修復工程的匠師，表彰其傳統工藝與文化保存的貢獻。

文化局強調，古蹟修復不僅是硬體重建，更是文化記憶的延續。為活化總兵署空間，也將在暑假期間推出一系列傳統表演藝術展演活動，自8月1日起每週五晚間19點輪番登場，包括金門傀儡戲劇團（蔡遠進）、榜林社區南管班、金發興傳統傀儡戲（黃建寧）、金良興傀儡戲（楊土金）、仙洲薪傳南音社、金門樂府傳統樂團、金門傳統二館等團隊接力演出，展現金門深厚的閩南文化底蘊。

文化局長陳榮昌表示，「傳統表演藝術」涵蓋音樂、歌謠、戲曲等多元形式，是各族群傳統文化的體現，此次展演源自文化部文資局長陳濟民5月間訪金時建議，希望結合無形文化資產與古蹟場域，讓更多民眾與觀光客能親身感受傳統藝術的魅力。

展演安排在晚間7時，搭配熱門「夜遊後浦」導覽遊程，讓遊客在等待導覽開始前先欣賞一場原汁原味的傳統演出，為金門觀光旅遊注入更多文化深度與美感，也展現縣府推廣文化資產活化的決心。

為慶祝縣定古蹟清金門鎮總兵署落成，縣府將於明晚辦「修復落成典禮」，並安排南音的演出，邀請以金門文化獎陳金潭藝師為首的金沙絃管社團隊演出，歡迎大家相招一起前來欣賞。圖／文化局提供
為慶祝縣定古蹟清金門鎮總兵署落成，縣府將於明晚辦「修復落成典禮」，並安排南音的演出，邀請以金門文化獎陳金潭藝師為首的金沙絃管社團隊演出，歡迎大家相招一起前來欣賞。圖／文化局提供

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