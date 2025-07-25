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台北醫學大學啟動澎湖巡診 15年堅守偏鄉醫療崗位

中央社／ 澎湖縣25日電
澎湖縣長陳光復（左）24日晚間為台北醫學大學楓杏社會醫療服務隊成員舉行授服儀式，並為團隊成員穿上象徵使命的楓杏服務衣服，感謝北醫楓杏醫療服務隊15年來在澎湖偏鄉行醫療巡迴義診服務。（澎湖縣政府提供）中央社
澎湖縣長陳光復（左）24日晚間為台北醫學大學楓杏社會醫療服務隊成員舉行授服儀式，並為團隊成員穿上象徵使命的楓杏服務衣服，感謝北醫楓杏醫療服務隊15年來在澎湖偏鄉行醫療巡迴義診服務。（澎湖縣政府提供）中央社

台北醫學大學楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊，今天起在全縣1市5鄉共35個村里展開為期近半個月的巡迴醫療與家庭訪視服務，為澎湖民眾健康把關，讓醫療照護深入每個需要的角落。

澎湖縣長陳光復24日晚間為台北醫學大學楓杏社會醫療服務隊成員舉行授服儀式，為團隊成員穿上象徵使命的楓杏服務衣。他感謝北醫楓杏團隊15年來持續深入偏鄉義診，為民眾帶來溫暖與關懷，更期勉秉持為民服務的初心，持續精進專業、發揮愛心。

陳光復指出，離島澎湖醫療資源雖不及本島，但縣府仍持續努力改善在地醫療環境，包括爭取設立放射腫瘤中心、公費醫事人員培育、導入AI遠距看診技術、與大醫院合作推動早期療育服務、提供癌症轉診綠色通道等，盼減少民眾往返台灣就醫的壓力與不便。

此次楓杏社會醫療服務隊出動醫師、牙醫師、眼科醫師、護理師、藥師等共130名醫護人員，自今天起至8月4日分赴全縣各村里，進行健康檢查、超音波、心電圖等進階檢測，並由專科醫師提供家醫科、牙科與眼科診療服務。

除了醫療服務，楓杏服務隊此次也規劃多元社區活動，包括國中小與社區的「家訪衛教」、「聯歡晚會」、「醫學體驗營」、「快樂義剪」等，盼透過多面向互動，整體巡迴服務將持續至8月4日，為澎湖注入一股專業且溫暖的醫療能量。

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