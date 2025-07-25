高雄茄萣大晴天卻積淹水 市府解釋是自然現象影響

高雄市茄萣區從昨天陸續出現道路積淹水情況，街上人車都被迫涉水，引發居民抱怨選舉時才會來關心？」高雄市府水利局今解釋，這是因受到天文大潮影響，才會導致地勢低窪地區海水回流，因此將爭取中央經費推動排水改善工程。

據了解，茄萣從昨天開始多處街道都出現積水情況，海水從鄰近大排溢出，造成市區出現5到10公分不等深度的積水，民眾出門被迫涉水，不少居民更在社群上質疑高雄市府是否只針對市區治水，卻未顧及北高雄沿海地區「只有要選舉時才會來關心？」

地方建議，為防範每逢大潮就積淹水情況、應於茄萣大排出海口設置防潮閘門與抽水站，以因應感潮地區在颱風或年度大潮時的淹水風險。

對此高雄市府水利局表示，目前茄萣地區遇滿潮積淹水情形主要是受到地勢低窪及海水回流所致，特別在天文大潮期間更為顯著，此現象也再次凸顯氣候變遷下，沿海地區排水與防潮系統所面臨的挑戰。

因此水利局近年逐步推動相關改善作業，期盼透過分階段工程，強化當地整體排水與抗潮能力，尤其針對茄萣路一段的港東街至港口路等低窪易淹區域，刻正辦理2項排水改善工程，設置抽水機、防水閘門及相關設施，完工後可減緩大潮期間海水倒灌情形。

水利局已委託顧問公司辦理規畫評估不同規模與型式的方案，目前已進入期末報告階段，並預計下個月舉辦地方說明會，後續將據以爭取中央經費辦理，但在各項工程完工前，現階段仍受限於既有設施條件，短期內應變措施確實有限。