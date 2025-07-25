今日不發聲明日無人聽！高雄小港居民30日赴鋰電池工廠抗議

「這樣提心吊膽的日子我們還要忍多久？」台泥三元能源科技公司14日爆炸起火釀15人受傷，小港里民不滿社區安全受威脅，里長洪世春發送通知單廣邀里民，7月30日上午準備前往工廠抗議。洪世春說，里民對此事非常火大，最好能遷廠，不要再跟危險工廠當鄰居。

三元能源科技公司位於臨海產業園區，緊鄰住宅區。居民抱怨，三元能源是高危險的電池工廠，14日清晨燃燒20幾小時才撲滅，造成十幾人受傷，社區迄今仍不時飄著疑似戴奧辛的味道，為了社區安全與環境健康，30日上午9 時30將前往長春街三元能源公司表達不滿。

小港里長洪世春表示，鋰電池工廠非同小可，許多里民對於這起公安事故非常火大，天天來問「里長你怎麼都不處理？」因考量消防人員前幾天剛撤出火場，顧及救災需求才選定7月30日才去工廠抗議，希望政府聽到居民心聲，加強高危險工廠管理。