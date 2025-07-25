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今日不發聲明日無人聽！高雄小港居民30日赴鋰電池工廠抗議

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台泥三元能源科技公司14日爆炸起火釀15人受傷，小港里民不滿社區安全受威脅，7月30日將前往工廠抗議。圖／本報資料照
台泥三元能源科技公司14日爆炸起火釀15人受傷，小港里民不滿社區安全受威脅，7月30日將前往工廠抗議。圖／本報資料照

「這樣提心吊膽的日子我們還要忍多久？」台泥三元能源科技公司14日爆炸起火釀15人受傷，小港里民不滿社區安全受威脅，里長洪世春發送通知單廣邀里民，7月30日上午準備前往工廠抗議。洪世春說，里民對此事非常火大，最好能遷廠，不要再跟危險工廠當鄰居

三元能源科技公司位於臨海產業園區，緊鄰住宅區。居民抱怨，三元能源是高危險的電池工廠，14日清晨燃燒20幾小時才撲滅，造成十幾人受傷，社區迄今仍不時飄著疑似戴奧辛的味道，為了社區安全與環境健康，30日上午9 時30將前往長春街三元能源公司表達不滿。

小港里長洪世春表示，鋰電池工廠非同小可，許多里民對於這起公安事故非常火大，天天來問「里長你怎麼都不處理？」因考量消防人員前幾天剛撤出火場，顧及救災需求才選定7月30日才去工廠抗議，希望政府聽到居民心聲，加強高危險工廠管理。

「這次嚇死了，最好讓工廠關掉！」洪世春說，鋰電池工廠這麼危險，又位處人口密集處，當然希望電池工廠可以遷走，即使遷不走，安全維護也必須改善才能復工，不能再跟以前，悶著頭一直做，出事了才讓社區知道。除小港里外，鄰近其他里民也會陸續串聯加入。

高雄市小港里民不滿三元鋰電池工廠爆炸起火，里長洪世春（站立發言者）預計7月30日帶里民前往工廠抗議。圖／本報資料照
高雄市小港里民不滿三元鋰電池工廠爆炸起火，里長洪世春（站立發言者）預計7月30日帶里民前往工廠抗議。圖／本報資料照
台泥三元能源科技公司位於臨海產業園區（圖右側道路入口進去），小港里民不滿工廠跟人口密集處只隔著大業北路，30日上午將前往抗議。圖／本報資料照
台泥三元能源科技公司位於臨海產業園區（圖右側道路入口進去），小港里民不滿工廠跟人口密集處只隔著大業北路，30日上午將前往抗議。圖／本報資料照
高雄市小港里民不滿三元鋰電池工廠爆炸起火，里長洪世春廣發通知單，預計7月30日帶里民前往工廠抗議。記者徐白櫻／翻攝
高雄市小港里民不滿三元鋰電池工廠爆炸起火，里長洪世春廣發通知單，預計7月30日帶里民前往工廠抗議。記者徐白櫻／翻攝

鄰居 三元能源 抗議行動

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