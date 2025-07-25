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高雄市2青少年樂團受邀訪日 齊聚東京音樂廳演出

中央社／ 高雄25日電
高雄市交響樂團附設青少年交響樂團（圖）與高雄市國樂團附設青少年國樂團受邀到日本演出，將於29日在東京世田谷區新落成的音樂廳登台。（高雄市文化局提供）中央社
高雄市交響樂團附設青少年交響樂團（圖）與高雄市國樂團附設青少年國樂團受邀到日本演出，將於29日在東京世田谷區新落成的音樂廳登台。（高雄市文化局提供）中央社

高雄市交響樂團附設青少年交響樂團（KSO Youth Orchestra）與高雄市國樂團附設青少年國樂團（KCO Youth ChineseOrchestra）受邀赴日本演出，將於29日在東京世田谷區新落成的音樂廳登台，展現音樂交流成果。

高雄市文化局今天新聞稿表示，KSO青少年交響樂團繼2018與2019年與世田谷青少年管弦樂團互訪交流演出後，今年將與KCO青少年國樂團菁英團員再度赴日，台日青少年樂手將齊聚一堂，共譜文化交流新篇章。世田谷青少年管弦樂團也預計於2026年暑假回訪高雄，以音樂為橋，延續這段跨國「琴」緣。

文化局長王文翠表示，2016年世田谷區議員來台尋找建立友好的城市文化交流伙伴，雙方首次簽署合作備忘錄；2019年雙方城市簽署合作備忘錄後，促成世田谷青少年管弦樂團與KSO青少年交響樂團合作，雙方從音樂出發交流密切，也逐步拓展到文化、美術、觀光、運動等不同面向的交流。

KSO青少年交響樂團目前有近百名團員，為南部地區規模最大的青少年交響樂團，成員來自高雄與南部各縣市，每週排練，並於每年在衛武營音樂廳及大東文化藝術中心舉行2場成果演出。這次受邀到世田谷演出，除了可增進團員國際視野及舞台經驗外，也促進城市文化交流。

這次演出，KSO青少年交響樂團將由國內著名的青年指揮家鮑恆毅指揮，演出蕭泰然「來自福爾摩沙的天使」、史麥塔納「莫爾道河」。KCO青少年國樂團絲竹樂團演出楊杰儒「落羽松下」、董榕森「陽明春曉」，及陳沂柔、阮心妤攜手演出李博禪「楚頌」雙胡協奏曲。

壓軸演出部分，將由KSO青少年交響樂團與世田谷青少年管弦樂團百名樂手聯合演出義大利作曲家顏尼歐．莫利克奈經典電影配樂「新天堂樂園」。

音樂 交響樂團

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