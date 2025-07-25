屏東縣府用排灣族語宣導水保 長輩溝通理解零障礙

屏東縣原鄉多半位於山坡地，屏東縣政府水利處為向族人宣導正確水保觀念、山坡地使用相關法規，近期在獅子鄉辦理族語宣導，讓排灣族長輩溝通理解零障礙。

屏東縣政府水利處日前在獅子鄉丹路文化健康站舉辦水土保持教育宣導活動，由族語老師戴桂香擔任翻譯，讓現場50多名排灣族人以熟悉語言，理解水土保持與土地利用基本觀念。

戴桂香分享，面對原本陌生法規詞彙，她總會轉換為白話、貼近生活語句，讓長輩聽得懂，也比較敢提問、分享經驗。例如族人不說「山坡地」，改說「斜坡」、「幾度」就懂了。她相信讓族人聽得懂，就是建立信任開始，也是在地人願意開始理解、學習如何保護家園第一步。

「以前都覺得這些跟我們無關，現在知道是保護自己、也保護我們的土地。」與會黃姓長輩表示，感謝縣府宣導有母語翻譯，讓她知道土地開發若未申請水保，將面臨罰則；除了清楚認識土地使用方式，也得知有相關補助可申請。

水利處今天新聞稿表示，屏東9個原鄉多位於山坡地，若缺乏正確水保觀念，一場強降雨或風災就可能造成坡地崩塌與災害。因此縣府持續辦理社區宣導，說明山坡地使用注意事項、補助申請方式，以及相關法規，幫助族人在合法合宜前提下，開發使用土地。

水利處表示，過往宣導常因語言落差及艱深專業術語，造成長者理解有限，無法真正掌握法令核心，自民國112年起，水利處引入母語翻譯制度，透過熟悉語調、文化脈絡，讓水保觀念融入日常，現場常見長輩在族語轉譯後，主動參與討論。