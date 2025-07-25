大樹和山光電案2羈押 政府監管挨批

高雄大樹和山光電場濫墾山林，開發公司負責人林瑞豐及水保技師前夜遭羈押禁見。立委柯志恩昨批光電環評標準太寬鬆，應查明1期工程是否也有疏失或包庇；議員邱于軒質疑，檢調大罷免前羈押業者，是為止血或斷尾求生？要求續查有無官商勾結或幕後藏鏡人。

高市府則表示，此案是主動移送偵辦，支持依法嚴辦。

和山光電案引起社會譁然，柯志恩說，這事件不僅是個別業者的失德，更凸顯目前政府對光電開發的監管缺口。她也憂心業者收押後，現地復原工作恐停擺。

柯說，依原本法規，光電案只要履行水保計畫即可，無需環評，現在卻發生水保失靈、環境破壞的現實，這不僅是技術上違規，更是政策設計上漏洞，即便現在提高到15公頃以上需環評，但相較露營區開發面積逾1公頃便需環評，標準仍太鬆。

柯志恩還說，光電案場的樹是業者砍的，山頭是業者剷平的，無論司法審理結果為何，主管機關須負起監督業者的責任，絕不可將環境修復成本轉嫁市民，全民埋單。

水利局回應，此案復原工作因颱風豪雨影響，業者申請展延，市府昨准予延至8月10日。展延後若再未完成，將要求土地所有權人，即自來水公司接手辦理。

議員邱于軒質疑，沒有水利局核准，一路開綠燈，業者怎可能大規模開挖？水利局完全免責合理嗎？她說，議員黃飛鳳早於前年4月就多次質詢，市府為何視若無睹？此案不僅涉及綠能政策、行政怠惰，甚至可能有官商勾結，「不能只是切割業者就交差了事」。

市府表示，此案由中央主管機關審定，水利局依法核定水土保持計畫。第1期19.4公頃，水利局去年底核發完工證明，並核准第2期施作，但第2期多次查獲違規，水保計畫已廢止，6月主動移送偵辦。

市府並建請中央修法，增列自動停工條款及懲罰性處置機制，經發局也報請能源署廢止原核發的籌設許可與施工許可，都發局則函請內政部針對違規施工區域調整原土地使用編定，促恢復地貌植生。