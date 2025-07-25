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高雄長者志工 盼時數換社福點數

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄不少長者希望參與志工服務，能換取敬老卡社福點數。圖／高雄市社會局提供
高雄不少長者希望參與志工服務，能換取敬老卡社福點數。圖／高雄市社會局提供

高雄市65歲以上志工逾5萬人，申領的志工榮譽卡雖然能享受場館、商店優惠，但不少長者反映，市府發放的敬老卡，每年1200點數容易用完，志工服務時數若能換取社福點數，長者將更有服務意願，民代也樂見強化敬老卡循環公益性。

社會局表示，敬老卡社福點數是依高市社會福利優惠票卡補助辦法規定辦理，持卡人能折抵公告的公共服務費用，1點為新台幣1元，目的鼓勵長者搭乘大眾運輸，提高社會參與和減少自駕風險。但社福點數有上限，與儲值卡概念不同，無法額外增加點數，故志工福利暫時仍以榮譽卡為主。

高雄市民當志工年滿3年，服滿300小時即可申請志工榮譽卡，憑卡到部分文教休閒場所、風景區享有免費或優惠入場福利，每張卡使用期限3年，長者憑卡到科工館、台糖博物館、美術館、美濃客家文物館和壽山動物園都免費。

截至上月，全市共發出3萬8238張志工榮譽卡，投入志願服務的65歲以上長者約占全市領有敬老卡長者的11%。社會局表示，高市敬老卡1200點社福點數於2024年元月起實施，當年計有10萬223人點數用罄。吳姓志工退休後長期當志工，他說，如果志工時數能換取敬老卡社福點數，他就能搭交通工具到更多地方服務。

議員李雅慧認為，敬老卡用意在於提升長者社會參與，和志工服務有異曲同工之妙，社會局應考量建置社會服務換取社福點數機制，強化敬老卡循環公益性。

社福 志工 高雄市

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