高雄身障中秋禮盒開賣 用行動支持溫暖好禮
為了幫助高雄身心障礙團體促銷中秋禮盒，高雄市社會局今天舉辦媒體推廣會，宣布秋節禮品正式開賣，邀請全國民眾及企業團體透過「礙優網」線上選購支持。8月16日也將在衛武營榕樹廣場舉辦「月滿心暖 雄好禮」大型推廣活動，邀請高雄在地23家身障團體，展售上百項應景禮品，希望社會大眾都能一起支持，傳遞祝福與溫暖。
高市社會局長蔡宛芬表示，對身心障礙團體來說，中秋節是全年最重要、銷售量最大的節慶檔期，可能是一整年收入的重要來源。甚至是部分團體一整年的主要收入來源，他說這場推廣會，就是希望讓更多人看見這些蘊含心意的產品，背後都是身障朋友一點一滴努力完成的成果。社會每一份支持，不只是鼓勵，也是幫助他們穩定生活的力量。
高雄市社會局近年積極輔導團體經營品牌與電商通路，打造「礙優網」平台，整合訂購、金流與物流服務，成為全國首創、唯一整合多個身障團體的線上販售平台，讓身障朋友從製作到銷售都能參與的完整系統，讓社會看見他們的專業與價值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言