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高雄身障中秋禮盒開賣 用行動支持溫暖好禮

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
為了幫助高雄身心障礙團體促銷中秋禮盒，高雄市社會局今天舉辦媒體推廣會，希望社會大眾都能一起支持，傳遞祝福與溫暖。記者劉學聖／攝影
為了幫助高雄身心障礙團體促銷中秋禮盒，高雄市社會局今天舉辦媒體推廣會，希望社會大眾都能一起支持，傳遞祝福與溫暖。記者劉學聖／攝影

為了幫助高雄身心障礙團體促銷中秋禮盒，高雄市社會局今天舉辦媒體推廣會，宣布秋節禮品正式開賣，邀請全國民眾及企業團體透過「礙優網」線上選購支持。8月16日也將在衛武營榕樹廣場舉辦「月滿心暖 雄好禮」大型推廣活動，邀請高雄在地23家身障團體，展售上百項應景禮品，希望社會大眾都能一起支持，傳遞祝福與溫暖。

高市社會局長蔡宛芬表示，對身心障礙團體來說，中秋節是全年最重要、銷售量最大的節慶檔期，可能是一整年收入的重要來源。甚至是部分團體一整年的主要收入來源，他說這場推廣會，就是希望讓更多人看見這些蘊含心意的產品，背後都是身障朋友一點一滴努力完成的成果。社會每一份支持，不只是鼓勵，也是幫助他們穩定生活的力量。

高雄市社會局近年積極輔導團體經營品牌與電商通路，打造「礙優網」平台，整合訂購、金流與物流服務，成為全國首創、唯一整合多個身障團體的線上販售平台，讓身障朋友從製作到銷售都能參與的完整系統，讓社會看見他們的專業與價值。

為了幫助高雄身心障礙團體促銷中秋禮盒，高雄市社會局今天舉辦媒體推廣會，高市社會局長蔡宛芬（左）大力促銷身障團體產品。記者劉學聖／攝影
為了幫助高雄身心障礙團體促銷中秋禮盒，高雄市社會局今天舉辦媒體推廣會，高市社會局長蔡宛芬（左）大力促銷身障團體產品。記者劉學聖／攝影
為了幫助高雄身心障礙團體促銷中秋禮盒，高雄市社會局今天舉辦媒體推廣會，高市社會局長蔡宛芬（右）大力促銷身障團體產品。記者劉學聖／攝影
為了幫助高雄身心障礙團體促銷中秋禮盒，高雄市社會局今天舉辦媒體推廣會，高市社會局長蔡宛芬（右）大力促銷身障團體產品。記者劉學聖／攝影
為了幫助高雄身心障礙團體促銷中秋禮盒，高雄市社會局今天舉辦媒體推廣會，希望社會大眾都能一起支持，傳遞祝福與溫暖。記者劉學聖／攝影
為了幫助高雄身心障礙團體促銷中秋禮盒，高雄市社會局今天舉辦媒體推廣會，希望社會大眾都能一起支持，傳遞祝福與溫暖。記者劉學聖／攝影

身障 社會局 中秋節

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