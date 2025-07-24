高雄身障中秋禮盒開賣 用行動支持溫暖好禮

為了幫助高雄身心障礙團體促銷中秋禮盒，高雄市社會局今天舉辦媒體推廣會，宣布秋節禮品正式開賣，邀請全國民眾及企業團體透過「礙優網」線上選購支持。8月16日也將在衛武營榕樹廣場舉辦「月滿心暖 雄好禮」大型推廣活動，邀請高雄在地23家身障團體，展售上百項應景禮品，希望社會大眾都能一起支持，傳遞祝福與溫暖。

高市社會局長蔡宛芬表示，對身心障礙團體來說，中秋節是全年最重要、銷售量最大的節慶檔期，可能是一整年收入的重要來源。甚至是部分團體一整年的主要收入來源，他說這場推廣會，就是希望讓更多人看見這些蘊含心意的產品，背後都是身障朋友一點一滴努力完成的成果。社會每一份支持，不只是鼓勵，也是幫助他們穩定生活的力量。