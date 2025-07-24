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北竿靶場噪音擾民多年 民代爭取遷建風山5年內完工

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
立法委員陳雪生（中）今日召集國防部陸軍司令部、馬祖防衛指揮部、北竿鄉長吳金平等人，就北竿塘岐靶場遷移案召開協調會，初步達成靶場遷建定風山的共識。圖／摘自立委陳雪生臉書
立法委員陳雪生（中）今日召集國防部陸軍司令部、馬祖防衛指揮部、北竿鄉長吳金平等人，就北竿塘岐靶場遷移案召開協調會，初步達成靶場遷建定風山的共識。圖／摘自立委陳雪生臉書

立法委員陳雪生今日上午召集國防部陸軍司令部、馬祖防衛指揮部、北竿鄉長吳金平及連江縣議員陳玉發，共同就北竿塘岐靶場遷移案召開協調會議，針對現址改善與新址遷建兩方向進行討論，並初步達成靶場遷建風山的共識，5年內完成遷移。

遷移地點初步規劃風山與大沃山兩地為候選址，因大沃山涉及私人產權糾紛，評估困難重重，最終傾向選擇全為國有地的風山地區作為新靶場位置，將啟動先期規劃，目標於5年內完成遷移；同時針對當前射擊產生的噪音干擾問題，也將優先規劃防護設施、整修預備線周邊老舊房舍，兼顧軍事訓練與觀光門面。

據了解，北竿靶場長期坐落於北竿政經中樞的塘岐村，不僅鄰近運動場、衛生所、社會住宅與興建中的中山國中，更緊鄰多項規劃中或預定開發的公共設施。地方憂心軍事射擊與居民日常生活過於接近，安全與發展皆受影響。事實上，塘岐地區為全縣最大的平原地形，靶場卻長期佔據近四分之一的可用土地，導致公共建設難以拓展。若能釋出靶場用地，將為北竿未來整體發展挹注更多空間與可能。

除遷建進度，噪音污染更是當前迫切挑戰，射擊時產生的強烈音爆，受地形影響在塘岐聚落迴響加劇，已嚴重影響居民生活品質。軍方除展開監測，也將評估以地形、屏障設施或選擇低噪音武器為手段，推動具體減噪作為。

陳雪生強調，靶場遷建是配合地方發展的終極目標，減噪則是當下必須立即推動的重點，兩者應同步進行，不能偏廢。遷建從選址、規劃至預算編列需時，鄉親多能體諒；但減噪科技與方法已相對成熟，若中央有決心，最快可於明年度著手實施。他承諾將持續監督進度，確保軍民雙贏，推動北竿邁向宜居、發展兼顧的新階段。

噪音 陳雪生 國防部

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