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立委鍾佳濱建議營業稅優惠 鼓勵裝設自助點餐收銀

中央社／ 屏東縣24日電

衛福部食安新制規定，食品從業人員調理食品時，不能同時接觸金錢。立委鍾佳濱今赴屏東市考察自助點餐收銀機並建議，可以營業稅優惠措施，鼓勵餐飲業者裝設。

徫福部食藥署6月初發布修正「食品良好衛生規範準則」，修正條文新增食品從業人員調理即食食品時，禁止手部同時或接續接觸金錢或其他有污染之虞物品，引發自營餐飲業者憂心遭裁罰。立法院財政委員會今天在屏東市一間餐廳，考察自助點餐收銀機導入情形。

民進黨籍立委鍾佳濱辦公室新聞稿表示，2018年財政部推動小規模營業人導入行動支付，享有1%營業稅優惠措施，該政策預計年底到期。如今食安新制實施，或可藉由鼓勵餐飲業者裝設自助收銀點餐機、非接觸式支付設備等方式，兼顧食安與數位轉型需求。

鍾佳濱建議，政府可考慮將營業稅優惠，擴及導入收銀點餐機業者，藉此提高採購誘因，也應審慎評估1%營業稅優惠措施是否有延長必要性，或建立退場配套。

鍾佳濱強調，導入數位工具，不僅是餐飲業者因應食安新制解方，也能提升整體營運效率，政府應建立完善輔導與激勵機制。

財政部政務次長李慶華表示，財政部已與經濟部、國發會研商是否延長現行1%營業稅優惠。若導入自助收銀點餐設備，可如行動支付一般提升交易效率與消費便利性，未來也不排除研議將營業稅優惠，擴及至裝設點餐機店家。

經濟部商業發展署副署長鄒宇新表示，考量自助收銀點餐機成本較高，將持續研擬補助方案，現行「數位轉型補助」也已涵蓋業者導入AI與數位工具，鼓勵店家多加利用。

經濟部產業發展署補充，若有國內廠商願意投入點餐機生產，經濟部樂意提供研發補助及技術輔導支援，推動本土供應鏈發展。

食安 鍾佳濱 餐飲業

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