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高雄市工會行善特攻隊出手修繕 山陀兒颱風受災戶今歡喜入新厝

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市社福慈善總會與「高雄市工會行善特攻隊」合力替大樹區尹姓住家完成屋頂修繕等項工程，今天歡喜入厝。圖／高市勞工局提供
高雄市社福慈善總會與「高雄市工會行善特攻隊」合力替大樹區尹姓住家完成屋頂修繕等項工程，今天歡喜入厝。圖／高市勞工局提供

高雄市大樹區一戶民宅去年山陀兒颱風受重創無法居住，因無力負擔高額修繕費，全家人被迫遷居他處。高雄市社福慈善總會與「高雄市工會行善特攻隊」得知困境後合力完成修繕，市長陳其邁今早會同議長康裕成送上家具及家電等入厝禮，恭賀新居落成。

勞工局整合勞工朋友專長，協助工會組成「高雄市工會行善特攻隊」，設有修繕、物資及服務等三大公益服務隊。得知大樹區尹姓住家的屋頂因颱風侵襲崩塌無力修繕，大隊長徐有成登高一呼，結合慈善會募集資源協助重建。

經過數月努力，舊厝翻新工程順利完工，今早市長陳其邁、議長康裕成及立委林岱樺等民代到場見證新居落成。林岱樺說，大家有錢出錢、有力出力，齊心讓家庭重拾安心與尊嚴，城市充滿溫度。

勞工局長江健興說明，特攻隊成員不僅在工作崗位專業、敬業，更用行動展現高雄做工人的義氣，4年多來已協助弱勢及職災勞工修繕家戶14案，累計物資發放、義剪、義煮及義演等公益活動服務約230場次、1.5萬人次。

徐有成理事長表示，修繕行動由特攻隊領銜，各大隊發揮專長投入公益，另外還有高雄市社福慈善總會動員45個公益團體及愛心人士捐款及贊助物資相挺，大家齊心為弱勢勞工重建安全又舒適的家園。

高雄市大樹區尹姓住家因颱風受損，今天終於修繕完工，在眾人祝福下搬回新家。圖／取自立委林岱樺臉書
高雄市大樹區尹姓住家因颱風受損，今天終於修繕完工，在眾人祝福下搬回新家。圖／取自立委林岱樺臉書
相關單位今天送上家具、家電等入厝禮，恭賀新居落成。圖／取自立委林岱樺臉書
相關單位今天送上家具、家電等入厝禮，恭賀新居落成。圖／取自立委林岱樺臉書

高雄市 公益活動 山陀兒颱風

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