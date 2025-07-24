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高市工會行善特攻隊修繕弱勢家戶 陳其邁親送家具

中央社／ 高雄24日電
高雄市工會行善特攻隊去年颱風山陀兒後，替大樹區1戶遭毀損的老宅翻新、修繕，經數月努力工程完工。市長陳其邁今天率隊探訪家戶，親自送上家具、家電，並頒發感謝狀。聯合報系記者徐白櫻／翻攝
高雄市工會行善特攻隊去年颱風山陀兒後，替大樹區1戶遭毀損的老宅翻新、修繕，經數月努力工程完工。市長陳其邁今天率隊探訪家戶，親自送上家具、家電，並頒發感謝狀。聯合報系記者徐白櫻／翻攝

高雄市工會行善特攻隊去年颱風山陀兒後，替大樹區1戶遭毀損的老宅翻新、修繕，經數月努力工程完工。市長陳其邁今天率隊探訪家戶，親自送上家具、家電，並頒發感謝狀。

高雄市勞工局今天發布新聞稿表示，去年颱風重創大樹區1戶勞工家庭住家，老宅屋頂不堪風雨而崩塌，面對修繕高額費用，這戶弱勢家庭束手無策，幸好高雄市社福慈善總會與「高雄市工會行善特攻隊」迅速串聯公益團體、企業與熱心人士，展開一場愛心接力行動。

經過數月努力，大樹區舊厝翻新工程終於完工，陳其邁今天與高市議長康裕成、工會行善特攻隊成員等人一同探訪家戶，親自送上入厝禮，恭賀新居落成。陳其邁也頒贈感謝狀，表彰參與此次善舉的各界代表。

高雄市勞工局長江健興指出，勞工局團結工會發揮公益力量，並整合熱心各項專長，由工會組成「高雄市工會行善特攻隊」，設有修繕大隊、物資大隊、服務大隊等3大公益服務隊。

江健興說，行善特攻隊成員用行動展現高雄做工人的義氣，4年多來已協助弱勢及職災勞工修繕家戶14案，累計物資發放、義剪、義煮及義演等公益活動服務約230場次、1.5萬人次。

修繕大隊長徐有成表示，這場凝聚力量、傳遞大愛的修繕行動就是由特攻隊領銜，各大隊發揮專長投入公益，在高雄市社福慈善總會勸募下，共有45個公益團體及愛心人士捐款及贊助物資相挺。

高雄市 勞工局 陳其邁

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