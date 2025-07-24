高雄5萬名長者志工 盼服務時數換「敬老卡社福點數」

高雄市65歲以上長者擔任志工者超過5萬人，市府雖發放「志工榮譽卡」勉勵其社會服務，憑卡能享受場館、商店優惠，但不少長者希望高雄發放「敬老卡」每年1200點社福點數，平時若搭計程車、去運動中心，點數容易用完，建議志工服務應能換取社福點數，讓長者們更有意願做志工，同時獲得回饋更多，強化敬老卡循環公益性。

高雄市民擔任志工年滿3年，且服務時數達300小時以上者可申請「高雄市志工榮譽卡」，憑卡可在部分文教休閒場所、風景區等享有免費或優惠入場的福利，截至去年全市有134家榮譽卡特約商店，憑卡能享有打折、免運費、優待價等福利，藉此鼓勵長期從事志願服務，卡片使用期限為3年，屆滿後需要重新提交申請。

長者憑高雄志工榮譽卡可免費至國立科學工藝博物館、台糖博物館、市立美術館、美濃客家文物館和壽山動物園，近3年來，志工榮譽卡每年約新增5千張，截至6月已發放38238張榮譽卡。此外，全市65歲以上、在28個志願服務目的事業主管機關擔任志工為52717人，以全市發放近43萬張敬老卡計算，11％長者同時做志工服務。

市議員李雅慧表示，高雄市的志工榮譽卡並非人人能獲得，現行敬老卡每年有1200點社福點數，用鑿則下年度重新撥入，敬老卡用意是提升長者社會參與，走出家中與人群接觸，和志工服務性質有異曲同工之處，為提升敬老卡公益性，社會局應考量建置「社會服務換取社福點數」機制，強化敬老卡循環公益性。

高雄市敬老卡目前雖可供免費搭乘公車、客運、渡輪和輕軌，但捷運、台鐵是依實際搭乘半價扣點（台鐵最高扣抵50點），另外特約計程車、運動中心、銀髮健身俱樂部和藝文場館門票則是每次扣抵50點。一名退休後長期擔任志工的吳姓老翁說，如果志工時數能換取社福點數，他就能搭乘更多次交通工具，也能到更遠的地方做志工。