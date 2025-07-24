高市「大港閱冰」嘉年華 8月16日起哈瑪星登場

高市觀光局推出年度「大港閱冰」冰品嘉年華活動，將於8月16日至17日在哈瑪星臨海三路封街舉行，網羅逾35家在地人氣冰品名店及特色餐車，將打造南台灣最大冰品市集。

觀光局長高閔琳說，高雄氣候四季如夏，冰品已深植市民生活，是每日不可或缺的消暑美食。觀光局辦理的「大港閱冰」邁入第4屆，已成為高雄夏季最具代表性的美食觀光品牌，每年吸引逾2萬名旅客朝聖。

高閔琳指出，今年市集更擴大規模，邀集35家以上高雄特色冰品及網路排隊名店，推出市集限定冰品，讓民眾不必奔波，就能嚐遍高雄經典冰店。

觀光局今天新聞稿表示，「大港閱冰」冰品嘉年華將於8月16日至17日在哈瑪星臨海三路封街舉行，現場集結刨冰、雪花冰、水果冰、冰棒、義式冰淇淋等多元冰品，一次滿足各式清涼口味。

觀光局也推薦民眾邊走邊吃，深入高雄各地冰品景點。如「小島製冰」位於逍遙園；鳳山舊城與黃埔新村的「璞味綿綿冰」主打古早味水果冰；還有東高雄有甲仙芋頭冰、旗山枝仔冰城等老字號冰品。

此外，除了「大港閱冰」，高雄暑期還有多場活動，7月26日、27日於高雄流行音樂中心舉辦「台日大港水果祭」，設有百攤市集與文化體驗；同日起每週末下午，旗津氣墊水樂園在豐收廣場綠地開放。

8月2日至10日「旗津風箏節」登場；8月30、31日氣墊水樂園移師大樹舊鐵橋濕地公園；9月接續登場的還有愛河啤酒節與鹽埕奶茶節，觀光局邀請國內外旅客一起到高雄玩、參加多元消暑活動。