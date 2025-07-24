快訊

衝突升溫！泰國控柬埔寨「火箭轟炸加油站與醫院」 平民竄逃畫面曝光

跟上妻子！傅崐萁告童子賢討道歉 再嗆有證據「辭立委」

高市「大港閱冰」嘉年華 8月16日起哈瑪星登場

中央社／ 高雄24日電

高市觀光局推出年度「大港閱冰」冰品嘉年華活動，將於8月16日至17日在哈瑪星臨海三路封街舉行，網羅逾35家在地人氣冰品名店及特色餐車，將打造南台灣最大冰品市集。

觀光局長高閔琳說，高雄氣候四季如夏，冰品已深植市民生活，是每日不可或缺的消暑美食。觀光局辦理的「大港閱冰」邁入第4屆，已成為高雄夏季最具代表性的美食觀光品牌，每年吸引逾2萬名旅客朝聖。

高閔琳指出，今年市集更擴大規模，邀集35家以上高雄特色冰品及網路排隊名店，推出市集限定冰品，讓民眾不必奔波，就能嚐遍高雄經典冰店。

觀光局今天新聞稿表示，「大港閱冰」冰品嘉年華將於8月16日至17日在哈瑪星臨海三路封街舉行，現場集結刨冰、雪花冰、水果冰、冰棒、義式冰淇淋等多元冰品，一次滿足各式清涼口味。

觀光局也推薦民眾邊走邊吃，深入高雄各地冰品景點。如「小島製冰」位於逍遙園；鳳山舊城與黃埔新村的「璞味綿綿冰」主打古早味水果冰；還有東高雄有甲仙芋頭冰、旗山枝仔冰城等老字號冰品。

此外，除了「大港閱冰」，高雄暑期還有多場活動，7月26日、27日於高雄流行音樂中心舉辦「台日大港水果祭」，設有百攤市集與文化體驗；同日起每週末下午，旗津氣墊水樂園在豐收廣場綠地開放。

8月2日至10日「旗津風箏節」登場；8月30、31日氣墊水樂園移師大樹舊鐵橋濕地公園；9月接續登場的還有愛河啤酒節與鹽埕奶茶節，觀光局邀請國內外旅客一起到高雄玩、參加多元消暑活動。

冰品 水果 觀光局

延伸閱讀

和山光電場業者遭收押 高雄市府強調是市府主動送法辦

高市府立基產業串聯金融 打造高雄成綠色金融中心

高雄人注意！最難訂的吃到飽「島語」高雄首店8／22開幕 加開週五下午茶、開放訂位時間快筆記

高雄旗津氣墊水樂園26日登場 免費入場連玩3個周末

相關新聞

高雄5萬名長者志工 盼服務時數換「敬老卡社福點數」

高雄市65歲以上長者擔任志工者超過5萬人，市府雖發放「志工榮譽卡」勉勵其社會服務，憑卡能享受場館、商店優惠，但不少長者希...

慶祝原住民族日 高雄原民學生在澄清湖球場「為台鋼雄鷹開球」

響應8月1日原住民族日，高雄市原住民事務委員會昨日邀請7位在地原民學生運動員，在澄清湖球場和台鋼雄鷹原民球員一同開球，也...

屏東東港連續3天淹成水鄉澤國 最深淹到小腿肚居民無奈

適逢年度天文大潮，屏東縣東港連續3天海水倒灌造成低窪地區積淹水，其中東津里今天的積淹水高度比昨天高4公分，最深處已淹到小...

屏東縣汙水下水道建置五大系統 高鐵特定區發包施工中

提升整體水環境品質，屏都縣政府推動公共汙水下水道系統建設，全縣建置屏東市、恆春鎮、內埔鄉、東港鎮與潮州鎮等五大系統。

獨／高雄50年老牌大東醫院傳吹熄燈號 院方證實：院長高齡、後繼無人

時代的眼淚！高雄鳳山老字號大東醫院傳出即將走入歷史，最快8月底歇業。對此，院方證實，85歲院長考量高齡與身體狀況，原定營...

高雄市外牆修繕補助 須設管委會惹議

高雄市政府提供5樓以上建築外牆飾材修繕補助，最高可補助30萬元，但限由大樓管委會提出申請，因許多華廈、公寓未成立管委會無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。