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年度大潮屏東東港又淹 公所盼中央專案計畫解決

中央社／ 屏東縣24日電

年度大潮影響從22日到27日，今天潮位略高於昨天，屏東縣低窪區東港鎮東津里再成水鄉澤國。東港鎮公所表示，希望中央政府統籌專案計畫，一次性解決大潮溢淹問題。

依交通部中央氣象署資訊，東港今天滿潮時間上午6時52分，相對當地平均海平面104公分，較昨天高出3公分。明天滿潮時間延到上午7時39分，預估潮位與今天相同。

東港鎮公所秘書蕭禾秦告訴中央社記者，凌晨3時30分就啟用抽水機，但大潮加上颱風拉升海面，潮位比預期高，4時許進水量已超過抽水量，無法阻止水勢蔓延，只能加快積水排除速度。

蕭禾秦說，今天發現溢淹方向與水網圖略有出入，水從舊排水系統倒淹。今年農曆閏6月，下個月預期會再大潮，大型工程不及因應，公所將就側溝、箱涵部分先做簡易防水設施應急。

「淹的都是老地方」，東津里長葉而項表示，4時路面開始淹水，7時30分許慢慢消退。潮位最高時，水最深處約在小腿肚，淹水範圍包含大成路、嘉新路、沿海路與以栗國民小學後方、東港轉運站前方道路等。

東港 淹水 屏東縣

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