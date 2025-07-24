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慶祝原住民族日 高雄原民學生在澄清湖球場「為台鋼雄鷹開球」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
響應8月1日原住民族日，高雄市原住民事務委員會昨日邀請7位原住民學生運動員，和台鋼雄鷹原民球員一同開球。圖／高雄市原住民事務委員會提供
響應8月1日原住民族日，高雄市原住民事務委員會昨日邀請7位原住民學生運動員，和台鋼雄鷹原民球員一同開球。圖／高雄市原住民事務委員會提供

響應8月1日原住民族日，高雄市原住民事務委員會昨日邀請7位在地原民學生運動員，在澄清湖球場和台鋼雄鷹原民球員一同開球，也宣布8月1日開放原住民免費入場看球，周邊增設原民主題市集。此外為慶祝原住民族正名自我認同，原民會將推出一系列原住民族日活動，包括全高雄各場館、各景點門票優惠、搭乘大眾交通工具免費等好康。

高雄原住民事務委員會和台鋼雄鷹昨在澄清湖棒球場舉行開球儀式，邀請拳擊、舉重、棒球、跆拳道、傳統摔角及傳統射箭項目共7位原住民學生運動員、台鋼雄鷹原住民球員響應8月1日原住民族日，歡慶原住民族正名自我認同的節日。當日族人免費看球，有穿族服或配戴原住民配件進場即可獲得限量版81原民日紀念運動毛巾。

開球儀式的7位原住民學生，有來自桃源區拉阿魯哇族的郭郁文，是今年全國原住民族運動會傳統摔角團體賽金牌；那瑪夏區卡那卡那富族的王庭，也是今年全原運獲得傳統摔角團體賽銀牌； 來自茂林區茂林部落魯凱族的陳言，是今年全原運跆拳道青少年男子組銅牌； 茂林區多納部落魯凱族的孫閩訓，在今年全國中等學校運動會拳擊賽奪得青少年男子組金牌； 來自茂林區萬山魯凱族的巴查克‧拉都路萬是本市忠孝國小優秀的棒球隊選手； 來自桃源區布農族的謝佳欣，在今年全原運獲得舉重青少年女子組金牌； 還有一位阿美族的蘇祈，在今年全原運奪得傳統射箭團體對抗賽金牌。

原民會表示，7位國中小學生代表來自不同族群、不同部落，穿著傳統服飾在場上共同開球，象徵高雄擁有台灣原住民族16個多元族群。主委阿布斯表示，看到高雄特有族群的孩子穿上族服站在場上真的非常感動，展現了高雄市對原住民的重視，更看重原住民青年培育，將文化使命代代相傳、生生不息。

阿布斯表示，因台鋼雄鷹有近一半球員是原住民，也是優秀青年代表，共同合作推廣原民日再適合不過，原民會將推出一系列原住民族日活動，包括全高雄各場館、各景點門票優惠，以及搭乘大眾交通工具免費和購物優惠等好康。棒球場周邊另外市集當是也增設烤全豬、小米釀冰飲和文創商品和美食攤位，歡迎球迷踴躍品嚐消費。

響應8月1日原住民族日，高雄市原住民事務委員會昨日邀請7位原住民學生運動員，和台鋼雄鷹原民球員一同開球。圖／高雄市原住民事務委員會提供
響應8月1日原住民族日，高雄市原住民事務委員會昨日邀請7位原住民學生運動員，和台鋼雄鷹原民球員一同開球。圖／高雄市原住民事務委員會提供

金牌 運動 原住民族 台鋼雄鷹

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