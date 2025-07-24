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屏東東港連續3天淹成水鄉澤國 最深淹到小腿肚居民無奈
適逢年度天文大潮，屏東縣東港連續3天海水倒灌造成低窪地區積淹水，其中東津里今天的積淹水高度比昨天高4公分，最深處已淹到小腿肚，讓里民十分無奈。而東港鎮的行政中心及交通轉運站今天積淹水也比昨天嚴重，水已淹到馬路中央。
根據中央氣象署潮汐預報，今日東港地區滿潮時間為上午6時52分，相對當地平均海平面高出104公分，最高及最低潮差達138公分。東津里長葉而項說，今日天潮位比昨天高4公分，早上4點起床就已淹沒大部分的馬路，一片水鄉澤國。
他說，今天積淹水比昨天嚴重，包括東港鎮公所、行政聯合辦公大樓、東港轉運站前的馬路，水都已經淹到馬路中間；最嚴重的船頭路與大成路口，及沿海五路262巷，水深已及小腿肚，雖然鎮公所抽水機早就開啟，但仍擋不住天文大潮威力。
陳姓居民表示，東津里每逢大潮必淹，早就習慣了，短期內恐怕也沒有什麼解決方法，只希望淹水高度不要再增高就好。而根據中央氣象署潮汐預報，東港地區滿潮最高潮位為今天及明天，相對當地平均海平面高出104公分，明天最高潮位與今天相同，後天開始將逐日下降。
縣府水利處表示，縣府除了正推動「防堵、抽排、墊高」三大改善方案外，後續會與中央合作爭取更全面的治水經費，包含評估在港區增設更全面的擋水牆、持續加高後寮溪等河川護岸，希望系統性提升東港整體的防洪韌性。
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