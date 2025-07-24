光電案場環評門檻竟比露營場還低 柯志恩要求政府盤整檢討

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聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩認為，和山案場目前正在進行的水保改善與植生復原工程不能因為負責人羈押而停擺，另外檢調也要把一期水保工程是否有疏失，以及是否存在規避監管或包庇不報納入調查。圖／取自柯志恩臉書
立委柯志恩認為，和山案場目前正在進行的水保改善與植生復原工程不能因為負責人羈押而停擺，另外檢調也要把一期水保工程是否有疏失，以及是否存在規避監管或包庇不報納入調查。圖／取自柯志恩臉書

高雄大樹和山光電場濫墾山林引發關注，第二期開發遭撤銷許可，開發公司負責人及水保技師遭法院羈押禁見。立委柯志恩認為一期水保工程是否也有疏失或包庇，應一併納入調查。此外，露營場超過1公頃需要環評，光電案場卻是15公頃，光電開發環評標準太寬鬆，需要檢討。

上月立委柯志恩會勘大樹和山光電場，業者在山坡地違規開發及違反水土保持等離譜情況引起社會譁然，高雄檢調介入調查，昨約談負責人林瑞豐等人，檢方聲押獲准。

立委柯志恩憂心目前正在進行的水保改善與植生復原工程，是否因此停擺。她指出，若業者因被收押而放任案場荒廢，復原工作又由誰負責？是中央經濟部能源署、高雄市政府、地主自來水公司或又要由全民埋單？

柯主張，既然業者及負責監造的水保技師都已被羈押，和山案場除了正在進行的水保復原與植生恢復，其餘工作應該全面暫停進行徹查。另外案場一期水保工程是否亦有疏失？是否存在規避監管、包庇不報的情形，也都應該納入檢調調查範圍。

柯進一步指出，原本的光電法規，讓光電案場不需環評，只要履行水保計畫即可開發，現在卻發生水保失靈、環境破壞的現實，這不僅是技術上的違規，更是政策設計上的漏洞，即便現在提高至開發面積達15公頃以上就需要環評，與露營區開發面積只要超過1公頃便需要環評比起來，光電開發的環評標準仍太寬鬆，「我們不能犧牲法治與環境，綠能更不應成為破壞環境的藉口」。

柯強調，「和山光電案場的樹是業者砍的，山頭也是業者剷平的」，無論最終司法審理結果為何，主管機關都必須負起監督業者的責任，絕對不可將環境修復的成本轉嫁給高雄市民。此外，政府更應立即檢討，對類似光電開發模式全面盤整，預防下一個和山光電案重演。

環評 柯志恩 露營區

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