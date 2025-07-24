屏東縣汙水下水道建置五大系統 高鐵特定區發包施工中

提升整體水環境品質，屏都縣政府推動公共汙水下水道系統建設，全縣建置屏東市、恆春鎮、內埔鄉、東港鎮與潮州鎮等五大系統。

縣府水利處表示，屏東市、恆春鎮與內埔鄉水資源回收中心正式營運，進入用戶接管階段；東港鎮水資中心第一期新建工程今年竣工，進入驗收程序；潮州鎮水資中心興建中。東港與潮州兩鎮第一標用戶接管工程7月完成發包，後續加速推動汙水管線建置及用戶接管。

水利處指出，屏東市近年來人口與城市發展快速成長所帶來的汙水處理需求，縣府啟動汙水下水道系統的擴大整併建設規畫，將尚未開辦接管五大新興聚落（崇蘭潭墘、海豐、瑞光香揚、新生及高鐵特定區）納入建設範圍。同時評估六塊厝水資中心的餘裕處理能量後，整合鄰近長治、麟洛與萬丹都市計畫區，統一納入屏東市系統辦理，整併計畫獲中央核定。

水利處表示，依據中央核定「屏東市汙水下水道系統第四期實施計畫（含長治、麟洛、萬丹等區域）」內容，整體建設內容包含汙水管線約21.8公里，預計接管戶數達1萬620戶，總建設經費約19億餘元。萬丹地區因距離水資中心較遠，已規畫納入第五期計畫執行，其餘區域汙水將整併入屏東市系統由六塊厝水資中心統一處理。

水利處指出，高鐵特定區已完成發包並施工中，崇蘭潭墘區接管工程亦已完成發包；海豐與瑞光香揚地區正辦理細部設計中，長治與麟洛進入基本設計階段。各項建設陸續啟動，有效擴大汙水處理涵蓋範圍，提升屏東市及周邊地區整體公共污水普及率。

水利處進一步說明，除水資中心的建置，汙水下水道系統是否能真正發揮功能，關鍵仍在於「用戶接管工程」的落實。崇蘭潭墘區域的汙水管線與用戶接管工程已完成發包，開工前將召開住戶說明會，與在地民眾充分溝通協調。

水利處呼籲，配合接管施工的同時，可一併辦理化糞池廢除，建構完整的「全套式汙水處理」機制，可有效改善環境衛生與減少河川汙染，也能免除定期清抽化糞池的費用與不便。