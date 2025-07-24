獨／高雄50年老牌大東醫院傳吹熄燈號 院方證實：院長高齡、後繼無人

時代的眼淚！高雄鳳山老字號大東醫院傳出即將走入歷史，最快8月底歇業。對此，院方證實，85歲院長考量高齡與身體狀況，原定營業至年底12月31日，視營運狀況可能提早停業，確切時間將於近日對外公告。消息傳出，不少老鳳山人驚訝不捨，感嘆「也太突然了」，但也理解老醫院的落幕「院長真的年紀很大了」。

1975年創立的大東醫院是鳳山歷史悠久民營醫院之一，創辦人、院長蔡森郎醫師85歲，即使年事已高仍堅持每天看診，不曾間斷，他以院為家總是惦記病人，是許多老病患心中「永遠的仁醫」。

蔡森郎行醫50年，醫界、公益界皆享有盛名，對弱勢患者從不吝於伸出援手，縱使病患積欠醫藥費從未催討，除醫病外，更致力於「醫心」，多年來捐款濟弱扶貧幫助清寒家庭，設立獎學金回饋家鄉學校，更令人敬佩是，他長年擔任紅十字會志工救災、急救訓練第一線，無論白天黑夜總是義不容辭，去年，他獲頒「台灣醫療典範獎」，被譽為醫界傳奇人物。

大東醫院人事主任鍾啟輝證實，院長已屆高齡，加上子女皆旅居美國無意返台接手，因後繼無人，所以決定歇業，院內有51名護理人員，將協助媒合到鳳山醫院、802軍醫院就近轉任，醫師則各自安排後續去向。

「大家都很依依不捨」他感慨說，在大東醫院服務長達37年，一路走到現在，見證醫院的轉變與成長，如今也將陪伴醫院走最後一哩路。

鍾啟輝提到，上個月15日舉辦50週年院慶，那天也是一場感恩茶會，氣氛感傷不捨，大家互道再見，感謝這一路來的支持與陪伴，彼此勉勵、後會有期。

對於院長是否赴美與家人團聚，他表示不清楚院長人生規劃，至於後續歇業時程有定案，近期將正式公告對外說明，並依規妥善處理人員、病患與醫療轉銜安排。

大東醫院最快8月底關門歇業在批踢踢掀起熱議，許多網友驚訝表示「今年8月底嗎？也太突然了」、「上星期剛出院，但沒聽說，是說看院長年紀很大脊椎也歪了」、「騎車擦撞傷，基本都在大東醫院換藥」、「老鳳山人的共同記憶」、「歇業對大東人、鳳山人都是情感和時代眼淚」。

有網友分析歇業可能跟醫療環境競爭有關，「聽說犁田會送那邊，不過旁邊鳳山醫院越長越大，也是難競爭」、「地區醫院其實都不太有生存空間，能撐那麼久不容易」。