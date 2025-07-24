快訊

防共軍斷能源 美前海軍少將：台灣至少該有一座核電廠

獨／高雄50年老牌大東醫院傳吹熄燈號 院方證實：院長高齡、後繼無人

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄50年老牌大東醫院傳吹熄燈號 院方證實：院長高齡、後繼無人

聯合報／ 記者郭韋綺／即時報導
高雄鳳山大東醫院走入歷史。圖／翻攝蔡森郎臉書
高雄鳳山大東醫院走入歷史。圖／翻攝蔡森郎臉書

時代的眼淚！高雄鳳山老字號大東醫院傳出即將走入歷史，最快8月底歇業。對此，院方證實，85歲院長考量高齡與身體狀況，原定營業至年底12月31日，視營運狀況可能提早停業，確切時間將於近日對外公告。消息傳出，不少老鳳山人驚訝不捨，感嘆「也太突然了」，但也理解老醫院的落幕「院長真的年紀很大了」。

1975年創立的大東醫院是鳳山歷史悠久民營醫院之一，創辦人、院長蔡森郎醫師85歲，即使年事已高仍堅持每天看診，不曾間斷，他以院為家總是惦記病人，是許多老病患心中「永遠的仁醫」。

蔡森郎行醫50年，醫界、公益界皆享有盛名，對弱勢患者從不吝於伸出援手，縱使病患積欠醫藥費從未催討，除醫病外，更致力於「醫心」，多年來捐款濟弱扶貧幫助清寒家庭，設立獎學金回饋家鄉學校，更令人敬佩是，他長年擔任紅十字會志工救災、急救訓練第一線，無論白天黑夜總是義不容辭，去年，他獲頒「台灣醫療典範獎」，被譽為醫界傳奇人物。

大東醫院人事主任鍾啟輝證實，院長已屆高齡，加上子女皆旅居美國無意返台接手，因後繼無人，所以決定歇業，院內有51名護理人員，將協助媒合到鳳山醫院、802軍醫院就近轉任，醫師則各自安排後續去向。

「大家都很依依不捨」他感慨說，在大東醫院服務長達37年，一路走到現在，見證醫院的轉變與成長，如今也將陪伴醫院走最後一哩路。

鍾啟輝提到，上個月15日舉辦50週年院慶，那天也是一場感恩茶會，氣氛感傷不捨，大家互道再見，感謝這一路來的支持與陪伴，彼此勉勵、後會有期。

對於院長是否赴美與家人團聚，他表示不清楚院長人生規劃，至於後續歇業時程有定案，近期將正式公告對外說明，並依規妥善處理人員、病患與醫療轉銜安排。

大東醫院最快8月底關門歇業在批踢踢掀起熱議，許多網友驚訝表示「今年8月底嗎？也太突然了」、「上星期剛出院，但沒聽說，是說看院長年紀很大脊椎也歪了」、「騎車擦撞傷，基本都在大東醫院換藥」、「老鳳山人的共同記憶」、「歇業對大東人、鳳山人都是情感和時代眼淚」。

有網友分析歇業可能跟醫療環境競爭有關，「聽說犁田會送那邊，不過旁邊鳳山醫院越長越大，也是難競爭」、「地區醫院其實都不太有生存空間，能撐那麼久不容易」。

也有人認為「大東醫院雖掛醫院其實就是比較大間的診所，所以客群與旁邊的鳳山醫院不太一樣，主打還是方便，先前去還是不少人，所以如果要結束營業不會是客源問題，可能是經營者不想經營了，不然前幾年外觀才剛花錢拉皮過」。

大東醫院創辦人蔡森郎醫師。圖／翻攝蔡森郎臉書
大東醫院創辦人蔡森郎醫師。圖／翻攝蔡森郎臉書

醫師 扶貧

延伸閱讀

高雄楠梓樓房鐵皮屋起火 火光、濃煙竄天…火勢已撲滅

高市府立基產業串聯金融 打造高雄成綠色金融中心

高雄30歲待業男反鎖房間 母親叫他吃飯驚見已無氣息

高雄人注意！最難訂的吃到飽「島語」高雄首店8／22開幕 加開週五下午茶、開放訂位時間快筆記

相關新聞

獨／高雄50年老牌大東醫院傳吹熄燈號 院方證實：院長高齡、後繼無人

時代的眼淚！高雄鳳山老字號大東醫院傳出即將走入歷史，最快8月底歇業。對此，院方證實，85歲院長考量高齡與身體狀況，原定營...

屏東夏日狂歡祭防黃牛票 高雄旗津水樂園周六開跑

屏東縣政府暑假推出夏日狂歡祭，童話冰宮城堡超級夯，由於免費索票入場，許多民眾排隊索票，大排長龍，傳出販售黃牛票，縣府緊急...

屏東縣汙水下水道建置五大系統 高鐵特定區發包施工中

提升整體水環境品質，屏都縣政府推動公共汙水下水道系統建設，全縣建置屏東市、恆春鎮、內埔鄉、東港鎮與潮州鎮等五大系統。

高雄市外牆修繕補助 須設管委會惹議

高雄市政府提供5樓以上建築外牆飾材修繕補助，最高可補助30萬元，但限由大樓管委會提出申請，因許多華廈、公寓未成立管委會無...

來趟夏天最潮的微旅行「跑咖串門子」 發現屏東特色品牌

炎炎夏日，走進涼爽又富有特色的咖啡館，成為今年夏天最潮微旅行！屏東縣政府與30家以上屏東在地店家推出「串門子集點」，屏東...

世華金門分會捐卡拉OK設備 傳愛福田家園園生歡樂

世界華人工商婦女企管協會金門分會於日昨由會長洪秀暖帶領會員前往福田家園，捐贈一台休閒娛樂卡拉OK設備，作為園區服務對象日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。