來趟夏天最潮的微旅行「跑咖串門子」 發現屏東特色品牌

炎炎夏日，走進涼爽又富有特色的咖啡館，成為今年夏天最潮微旅行！屏東縣政府與30家以上屏東在地店家推出「串門子集點」，屏東縣長周春米今23日傍晚與青年朋友在屏東市區騎YouBike「跑咖」走訪咖啡廳，一起探索「屏東感性」。

屏東縣政府勞動暨青年發展處今23日傍晚帶年輕人騎著單車一起「跑咖」，以慢活步調，拜訪山咖啡、方根發咖啡及驛前大和咖啡館，3間各具特色店家，品嘗限定特調，期待帶起屬於屏東的跑咖新風潮。周春米也在達人指導下，示範手沖咖啡，品味極其稀有的泰武咖啡。

「現代生活中缺少不了咖啡」，周春米說，屏東是全國最大咖啡種植面積的縣市，原鄉三地門、瑪家、泰武，還是客家鄉鎮內埔、萬巒，都孕育出獨一無二風土韻味的咖啡豆，咖啡店的存在，可以是安頓人心的場所，也可以是旅人到各鄉鎮尋找景點，這次加入串門子的店家大多是年輕人經營，歡迎大家揪朋友一起「跑咖」，探索有意思的青創品牌店家。

周春米說，「台灣感性」已成為潮流關鍵字，韓國朋友喜歡來台旅遊，韓國以大首爾為重點發展區域，台灣街景有別於大首爾氛圍，屏東街頭巷弄充滿特色小店，也有屬於自己的屏東感性，歡迎大家炎炎夏日一起來串門子，「在這家店遇見老朋友，在另間店認識新朋友」。

參與活動青年們分享，很開心看到家鄉屏東有這麼多特色咖啡店，也品嘗到金桔、芭樂等水果與咖啡結合，是很不同的體驗；也有人青年提到，原來屏東有這麼多元的咖啡，透過「跑咖，對家鄉也有更多不一樣的認識，也認識咖啡產業，收穫滿滿。

勞青處指出，「極屏獎」徵選計畫集結屏東在地優質青創品牌，透過「串門子集點」讓更多人認識屏東這些有意思店家，募集店家種類多元，包含咖啡輕食、特色書店、文青選品及手作體驗等，民眾可以按圖索驥，從串門子地圖（包括屏北、屏南區），集滿5點可兌換一份夏日小禮物，活動從7月28日至9月30日，邀請大家在城市中享受微旅行樂趣。

串門子地圖：https://maps.app.goo.gl/qQkk1Eafy74DDTsS8?g_st=i，更多詳情可追蹤關注「屏東縣青年學院」臉書粉專。