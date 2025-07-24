屏東夏日狂歡祭防黃牛票 高雄旗津水樂園周六開跑

屏東縣政府暑假推出夏日狂歡祭，童話冰宮城堡超級夯，由於免費索票入場，許多民眾排隊索票，大排長龍，傳出販售黃牛票，縣府緊急應變更改票券樣式杜絕黃牛票；高雄旗津氣墊水樂園本周六登場，戲水氣墊設施除巨無霸戲水池，新增4座童趣氣墊，另有水上滾球、礦山火車等遊具設施，免費入場。

夏日狂歡祭規畫5大主題，除亮點童話冰宮外，還有13公尺長冰雕滑梯、晶瑩剔透冰屋與冰雕迷宮等，擄獲大小朋友的心。縣府表示，冰宮活動登場後太熱門，出現黃牛兜售票券，為維持品質，採索票限額入場，除周三活動修整日外，周日至周四開放10梯次，周五、周六增加至12梯次，每梯次50人，一天分兩個時段索票，一人最多可領2張票，五、六、日每梯次人數開放增加至80人。

另，高雄旗津氣墊水樂園本周六將在旗津豐收廣場旁綠地登場，除了原本巨無霸戲水池，新增4座童趣氣墊，另有水上滾球、礦山火車等遊具設施。觀光局長高閔琳指出，今年氣墊水樂園只開放周休假日，26日登場至8月11日結束，進場時間為周六、日下午3時至晚間8時，現場均免費參與。