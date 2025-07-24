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高雄市外牆修繕補助 須設管委會惹議

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市提供5樓以上建築外牆飾材修繕補助，限由大樓管委會提出申請，許多華廈及公寓外牆斑駁、磁磚脫落，因未成立管委會，無法申請。記者宋原彰／攝影
高雄市提供5樓以上建築外牆飾材修繕補助，限由大樓管委會提出申請，許多華廈及公寓外牆斑駁、磁磚脫落，因未成立管委會，無法申請。記者宋原彰／攝影

高雄市政府提供5樓以上建築外牆飾材修繕補助，最高可補助30萬元，但限由大樓管委會提出申請，因許多華廈、公寓未成立管委會無法申請，議員建議設立獨立老屋修繕補助措施，擴大補助範圍；建管處回應，透過管委會統籌維護，是避免經費撥付給特定人，獨棟老屋會由都發局提供補助。

高雄市工務局辦理「公寓大廈外牆飾材修繕補助」，每件每平方公尺最高補助金額4500元，最高補助30萬元，補助對象為2014年前取得使用執照，且為5樓以上完成報備的管理委員會或公寓大廈管理負責人，在今年12月5日前完成外牆劣化飾面剔除，並使用水泥砂漿（塗料）粉刷和防水塗料處理後，即可申請補助。

但高雄苓雅區有某戶為6樓自建大樓，因各樓層由家人居住，分別取得門牌，日前申請補助遭市府要求成立管委會，抱怨不便。家住5樓透天厝的劉姓居民說，市府提供的外牆修繕補助僅讓具管委會的建築申請，他36年的老屋只能自掏腰包，申請不到補助。

市議員湯詠瑜認為，補助條件對於無管理委員會的老舊建物相當不公平，高雄仍有多數老舊住宅區、眷村等，因建物所有權各自獨立，現居多為年老者，經濟狀況不佳，無力負擔修繕費用，市府應研擬放寬條件，並提供獨立老屋修繕補助措施。

工務局表示，建築工務補助計畫皆明定補助資格需成立管理組織，是希望避免將經費撥付予「特定人士」，造成後續住戶間糾紛疑慮；歷年市府均有到社區、公寓大廈現場說明補助規範，輔導大樓召開區分所有權人會議和程序，近年累積已輔導325件社區建築，獨棟老屋則會由都發局補助。

公寓 高雄市 管委會 透天厝

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