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年度大潮東港低窪處連2天積水 公所備抽水機待命

中央社／ 屏東縣23日電

年度大潮影響從22日至27日，屏東縣東港鎮低漥處東津里連2天積淹水。明天潮位更高，東港鎮公所預計明天清晨3時30分現場待命，視情況啟用抽水機。

依中央氣象署潮汐預報，今天東港地區滿潮時間上午6時3分，潮位高出當地平均海平面101公分；明天滿潮時間上午6時52分，潮位較今天更高，高出當地平均海平面104公分。

東港鎮公所秘書蕭禾秦告訴中央社記者，明天潮位更高，公所嚴陣以待，持續觀測進水量與抽水量，調度3台抽水機。明晨3時30分即會在現場整備，水一淹過抽水管頭就啟動抽水，希望潮位最高積淹水到路面全乾時間能持續縮短，目標1.5個小時內，減少早上交通受影響時間。

蕭禾秦說，昨天大潮首日，鎮長黃禎祥指示安排抽水機預抽，凌晨3時許便啟動，因此積淹水情形不影響交通。今天積水比昨天高6公分，原因除了潮位較高外，也因考量抽水機運作聲響恐擾民，早上6時許才開啟，部分路面水位高時淹至腳踝。公所已就聲響問題與居民溝通，居民願意更早開啟抽水機。

蕭禾秦表示，過去積水大約5至6小時才會退去，縣府第一階段工程改善及公所移動式抽水機部署後，水位逐年下降，積水消退時間也縮短至約1.5小時。縣府與公所持續改善，目前觀察到有2處易倒灌位置，急須設置防水系統，分別在青洲一號橋與東港轉運站旁。

蕭禾秦建議，中長期改善方向，可推動沿海智慧防災系統建置，包含即時雨潮監測、AI預警等；整合抽排設備、閘門、水門資訊系統化管理；強化氣象與水位聯動資訊，納入地方災防中心運作；規劃「不只是抽乾」的防災韌性工程，例如臨時蓄洪、分流井設計等。

東津里長葉而項表示，今天上午5時起床觀察，大部分馬路已被淹沒，最高水位約在腳踝位置，上午7時許退水。淹水位置包含嘉新路、大成路、沿海五路等地。

東港 淹水 位置

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