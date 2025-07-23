世華金門分會捐卡拉OK設備 傳愛福田家園園生歡樂

世界華人工商婦女企管協會金門分會於日昨由會長洪秀暖帶領會員前往福田家園，捐贈一台休閒娛樂卡拉OK設備，作為園區服務對象日常娛樂使用，傳遞社會溫暖與關懷。福田家園主任陳長源特別頒發感謝狀，感謝世華金門分會持續投入公益，展現企業婦女回饋社會的行動力。

當天的活動現場氣氛溫馨熱烈，世華金門分會成員與福田家園的服務對象共同高唱〈甜蜜蜜〉，在音樂中互動熱絡，現場掌聲與笑聲不斷，這些園生也紛紛上台共舞，展現開心與活力。

洪秀暖表示，這次捐贈希望帶給福田家園園生更多歡樂與休閒，也感謝理事與會員的熱心參與，透過實際行動延續愛心，讓弱勢族群感受到社會各界的溫暖與支持。

活動尾聲，福田家園主任陳長源也邀請世華會員與園生一同跳「防暴操」，宣導暴力防治觀念，在充滿愛與正能量的氛圍中為此次公益活動畫下圓滿句點。