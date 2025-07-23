交通部安全行車宣講列車抵澎湖 籲高齡換照保平安

交通部「換照保平安、安全行車一世人」列車，今天開抵澎湖開講，期盼未來實施的駕照管理制度三策略，能保障每一位用路人的安全與尊嚴力。

交通部「換照保平安、安全行車一世人」列車，在完成本島宣講後，今天開抵澎湖天后宮前廣場舉行地方宣講活動，交通部主任秘書沈慧虹親自主講，公路局副總工程司王在莒、高雄區監理所所長馮靜滿及澎湖縣縣長陳光復與天后宮主委蔡光明等人與會，吸引逾100位民眾參加，場面熱絡。

沈慧虹表示，交通部推動駕照管理制度改革，包括加嚴初學者考照制度、強化違規者回訓制度與優化高齡者換照制度三策略，不是要限制或禁止高齡者駕駛，而是希望透過更貼近實際的檢測機制，協助長輩平安駕駛到老，並鼓勵搭配使用公共運輸。

馮靜滿則表示，高雄區監理所近年積極投入駕照制度革新政策的在地推展，與高雄、台東、屏東、澎湖等地方政府合作，深入偏鄉社區、廟會、關懷據點辦理換照與道路交通安全宣導服務，獲得地方熱烈迴響，此次跨海到澎湖宣講，期盼澎湖等地區長者與民眾了解，駕照制度改革真正「看得到、聽得到、做得到」，進而保障每一位用路人的安全與尊嚴。

蔡光明表示，此次駕照制度改革宣講，選在天后宮廟口前廣場辦理，有著象徵「平安出門、平安回家」的意象，「讓澎湖的阿公阿嬤知道政府不是要限制他們，而是要保護他們，這點很重要。」