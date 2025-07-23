全台17位農友獲「友善草鴞標章」 生態農法種多樣作物

草鴞是台灣第一級瀕臨絕種的貓頭鷹，全台族群數量不到500隻，為推行生態農業作法，林業保育署透過輔導高屏地區農友實踐不使用除草劑、鼠藥、捕獸夾與鳥網的耕作方式，頒發「友善草鴞標章」，目前已有17位取得，這些農友以友善農法栽種出多樣化作物，並將作物一一將入菜分享，讓大眾見證保育型生態農業的重要成果。

林業及自然保育署屏東分署、高雄市政府農業局和屏東縣政府聯合推動「餐桌上的保育行動」，今日在高雄翰品酒店登場，匯集8位參與「友善草鴞標章」的農友與4家知名餐廳廚師團隊，透過草鴞標章農產品入菜，讓保育從產地直送餐桌，為大眾獻上兼具風味與深意的田園饗宴。

林業保育署屏東分署楊瑞芬分署長表示，草鴞是台灣第一級瀕臨絕種的貓頭鷹，也是台灣12種貓頭鷹唯一棲息在草生地，全台族群數量不到500隻；透過林業保育署草鴞生態服務給付制度，輔導高屏地區農友，目前已有17位取得友善草鴞標章，實踐不使用除草劑、鼠藥、捕獸夾與鳥網的耕作方式。

高雄市政府農業局姚志旺局長表示，生態農業已是國際趨勢，農友若能結合保育理念，不僅能提升農產品價值，更是契合生態系永續的國際發展目標；這樣的過程，還需要農政單位的參與以及積極鼓勵與支持。期盼未來有更多高雄在地餐廳能導入這類具保育精神的友善食材，讓永續不再只是理念，而是落實餐廳菜餚裡的選擇。

「友善草鴞標章」於今年四月正式亮相，首批共9位標章農友誕生，7月更擴增來自高雄與屏東的8位農友，他們深耕田野，以友善農法栽種出多樣化的作物，從瓜果時蔬、檸檬香茅、可食用野草、木瓜、鳳梨、香蕉、小番茄、稻穀，到糯米茶包、蓮子、秋葵等，每一項作物都承載著農友對土地的熱愛與對生態的承諾。