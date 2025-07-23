快訊

台師大女足抽血案昨召開系教評會 院教評會今決議「解聘周台英」

觸發異常訊息！星宇台中飛沖繩航班傳「落地超限」 民航局證實：著手調查

全台17位農友獲「友善草鴞標章」 生態農法種多樣作物

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
為推行生態農業，林業保育署透過輔導高屏地區農友實踐不使用除草劑、鼠藥、捕獸夾與鳥網的耕作方式，頒發「友善草鴞標章」，目前已有17位取得。記者宋原彰／攝影
為推行生態農業，林業保育署透過輔導高屏地區農友實踐不使用除草劑、鼠藥、捕獸夾與鳥網的耕作方式，頒發「友善草鴞標章」，目前已有17位取得。記者宋原彰／攝影

草鴞是台灣第一級瀕臨絕種的貓頭鷹，全台族群數量不到500隻，為推行生態農業作法，林業保育署透過輔導高屏地區農友實踐不使用除草劑、鼠藥、捕獸夾與鳥網的耕作方式，頒發「友善草鴞標章」，目前已有17位取得，這些農友以友善農法栽種出多樣化作物，並將作物一一將入菜分享，讓大眾見證保育型生態農業的重要成果。

林業及自然保育署屏東分署、高雄市政府農業局和屏東縣政府聯合推動「餐桌上的保育行動」，今日在高雄翰品酒店登場，匯集8位參與「友善草鴞標章」的農友與4家知名餐廳廚師團隊，透過草鴞標章農產品入菜，讓保育從產地直送餐桌，為大眾獻上兼具風味與深意的田園饗宴。

林業保育署屏東分署楊瑞芬分署長表示，草鴞是台灣第一級瀕臨絕種的貓頭鷹，也是台灣12種貓頭鷹唯一棲息在草生地，全台族群數量不到500隻；透過林業保育署草鴞生態服務給付制度，輔導高屏地區農友，目前已有17位取得友善草鴞標章，實踐不使用除草劑、鼠藥、捕獸夾與鳥網的耕作方式。

高雄市政府農業局姚志旺局長表示，生態農業已是國際趨勢，農友若能結合保育理念，不僅能提升農產品價值，更是契合生態系永續的國際發展目標；這樣的過程，還需要農政單位的參與以及積極鼓勵與支持。期盼未來有更多高雄在地餐廳能導入這類具保育精神的友善食材，讓永續不再只是理念，而是落實餐廳菜餚裡的選擇。

「友善草鴞標章」於今年四月正式亮相，首批共9位標章農友誕生，7月更擴增來自高雄與屏東的8位農友，他們深耕田野，以友善農法栽種出多樣化的作物，從瓜果時蔬、檸檬香茅、可食用野草、木瓜、鳳梨、香蕉、小番茄、稻穀，到糯米茶包、蓮子、秋葵等，每一項作物都承載著農友對土地的熱愛與對生態的承諾。

各餐廳主廚今日親自介紹餐點設計理念，農友們也分享栽培的甘苦與小故事，讓消費者更貼近土地，理解並支持保育行動。來自科技業的「知識農夫」巴錦懋，曾是日月光資深廠長，如今卻在高雄大樹打造「綠冠有機農場」，運用科技人的思維，導入有機農法，致力於打造有機村。而「天菜先生」吳禹宏則長期投入友善耕作，透過免耕農法降低碳排放，並導入智慧滴灌系統，大幅提升用水效率與栽培品質。

為推行生態農業，林業保育署透過輔導高屏地區農友實踐不使用除草劑、鼠藥、捕獸夾與鳥網的耕作方式，頒發「友善草鴞標章」，目前已有17位取得。記者宋原彰／攝影
為推行生態農業，林業保育署透過輔導高屏地區農友實踐不使用除草劑、鼠藥、捕獸夾與鳥網的耕作方式，頒發「友善草鴞標章」，目前已有17位取得。記者宋原彰／攝影
為推行生態農業，林業保育署透過輔導高屏地區農友實踐不使用除草劑、鼠藥、捕獸夾與鳥網的耕作方式，頒發「友善草鴞標章」，目前已有17位取得。記者宋原彰／攝影
為推行生態農業，林業保育署透過輔導高屏地區農友實踐不使用除草劑、鼠藥、捕獸夾與鳥網的耕作方式，頒發「友善草鴞標章」，目前已有17位取得。記者宋原彰／攝影

餐廳 貓頭鷹 屏東縣政府

延伸閱讀

嘉明湖步道、知本國家森林遊樂區 7/24起陸續開放

「友善草鴞標章」農產入菜 將生態保育融入日常飲食

高屏17農友取得友善草鴞標章 保育從產地到餐桌

新北汐止翠湖保育多年 守住台北盆地台灣細鯿最後天然棲地

相關新聞

世華金門分會捐卡拉OK設備 傳愛福田家園園生歡樂

世界華人工商婦女企管協會金門分會於日昨由會長洪秀暖帶領會員前往福田家園，捐贈一台休閒娛樂卡拉OK設備，作為園區服務對象日...

全台17位農友獲「友善草鴞標章」 生態農法種多樣作物

草鴞是台灣第一級瀕臨絕種的貓頭鷹，全台族群數量不到500隻，為推行生態農業作法，林業保育署透過輔導高屏地區農友實踐不使用...

天文大潮東港連2天淹水 屏縣府：25、 26日滿潮較晚通勤注意

天文大潮來襲，從22日起到27日連續6天，加上適逢低壓帶影響，天氣不穩，屏東縣東港鎮東津里連兩天清晨出現海水倒灌，縣府水...

高雄外牆修繕補助條件嚴 建築未設管委會無法申請

近年地震、風災屢造成高雄市老舊建物外牆剝落，市府去年起提供5樓以上建築的外牆飾材修繕補助，今年最高補助30萬，但資格僅限...

高屏17農友取得友善草鴞標章 保育從產地到餐桌

草鴞是台灣第一級瀕臨絕種的貓頭鷹，全台數量不到500隻，目前高屏地區已有17名農友取得友善草鴞標章，今天舉行成果發表，與...

影／首屆「高雄餅比登」評比揭曉 43家糕餅業者拚人氣入列美食地圖

高雄市糕餅商業同業公會主辦首屆「高雄餅比登」中秋糕餅評選活動，吸引43家在地糕餅業者報名參賽，爭奪六大獎項，除比創意、特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。