快訊

吸金22億…三聯集團負責人徐少東逃亡路線曝光 4人助逃匿被羈押

周台英遭註銷教練證 簡奇陞指「並非我的訴求」：別搞得像我要逼死教練

客運遭撞畫面曝…他坐第一排靠窗殞命 倖存者：傷重乘客多坐在左前方

屏東空品不良率歷年最低 發表會聚焦科技治理

中央社／ 屏東縣23日電

屏東縣政府防制空污有成，空氣品質不良站日數及PM2.5濃度皆達歷年最低，顯示空品不良率持續降低，連續5年獲環境部空污防制考核特優，今天舉行發表會，會中聚焦科技治理交流。

屏東縣政府環保局今天舉辦「114年度空氣品質維護及改善成果發表會」，邀請環境部空污防制技術諮詢小組委員與相關專家學者，聚焦科技空污管制、智能污染防護等議題進行交流，與會專家針對感測器布建、AI應用等提出建議，為屏東未來空污防制路徑提供明確方向；會中也表揚18個在空品維護上表現卓越單位。

屏東縣長周春米出席並致詞表示，從農業污染減量、老舊車輛淘汰補助、感測器布建，到地方自主推動空污防制行動，這些年來努力，讓屏東連續5年獲環境部空污防制績效考核特優，「空品改善不是一蹴可幾，而是仰賴團隊、民間與志工共同長期投入」。

環保局提及，空氣品質不良站日數從2018年53站日降至2024年14站日，達歷年最低，去年全國PM2.5平均濃度14.1（微克/立方公尺），而屏東縣僅13.9（微克/立方公尺），低於全國PM2.5平均濃度，顯示空品不良率亦持續下降。

環保局表示，未來將持續廣納專業建議與在地聲音，深化科技監測、源頭減量與跨單位合作模式，一步步邁向空氣更清新、生活更健康的未來。

空污 環保局 屏東縣政府

延伸閱讀

屏東冰宮索票免費玩竟遭轉售 縣府查獲將送辦

屏東夏日狂歡祭冰宮太夯竟出現黃牛票 縣府調整索票辦法

保障長者、幼兒健康 彰化縣輔導敏弱場所申請室內空氣品質標章

彰化縣97場所取得室內空品標章 盼守護敏感族群

相關新聞

天文大潮東港連2天淹水 屏縣府：25、 26日滿潮較晚通勤注意

天文大潮來襲，從22日起到27日連續6天，加上適逢低壓帶影響，天氣不穩，屏東縣東港鎮東津里連兩天清晨出現海水倒灌，縣府水...

高雄外牆修繕補助條件嚴 建築未設管委會無法申請

近年地震、風災屢造成高雄市老舊建物外牆剝落，市府去年起提供5樓以上建築的外牆飾材修繕補助，今年最高補助30萬，但資格僅限...

高屏17農友取得友善草鴞標章 保育從產地到餐桌

草鴞是台灣第一級瀕臨絕種的貓頭鷹，全台數量不到500隻，目前高屏地區已有17名農友取得友善草鴞標章，今天舉行成果發表，與...

影／首屆「高雄餅比登」評比揭曉 43家糕餅業者拚人氣入列美食地圖

高雄市糕餅商業同業公會主辦首屆「高雄餅比登」中秋糕餅評選活動，吸引43家在地糕餅業者報名參賽，爭奪六大獎項，除比創意、特...

屏東夏日狂歡祭冰宮太夯竟出現黃牛票 縣府調整索票辦法

屏東夏日狂歡祭今年首次出現「童話冰宮」，在炎熱南國體驗零下10度C的清涼，大受歡迎，因為是免費索票入場，天天大排長龍，開...

綠癌變黃金 生技公司萃取小花蔓澤蘭花外泌體獲美認證可用於化妝品

小花蔓澤蘭是入侵種植物，被稱為「綠癌」，位於屏東縣內埔工業區的裕郡生技公司將其花朵萃取並純化出「小花蔓澤蘭花外泌體」，取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。