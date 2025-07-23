屏東空品不良率歷年最低 發表會聚焦科技治理

屏東縣政府防制空污有成，空氣品質不良站日數及PM2.5濃度皆達歷年最低，顯示空品不良率持續降低，連續5年獲環境部空污防制考核特優，今天舉行發表會，會中聚焦科技治理交流。

屏東縣政府環保局今天舉辦「114年度空氣品質維護及改善成果發表會」，邀請環境部空污防制技術諮詢小組委員與相關專家學者，聚焦科技空污管制、智能污染防護等議題進行交流，與會專家針對感測器布建、AI應用等提出建議，為屏東未來空污防制路徑提供明確方向；會中也表揚18個在空品維護上表現卓越單位。

屏東縣長周春米出席並致詞表示，從農業污染減量、老舊車輛淘汰補助、感測器布建，到地方自主推動空污防制行動，這些年來努力，讓屏東連續5年獲環境部空污防制績效考核特優，「空品改善不是一蹴可幾，而是仰賴團隊、民間與志工共同長期投入」。

環保局提及，空氣品質不良站日數從2018年53站日降至2024年14站日，達歷年最低，去年全國PM2.5平均濃度14.1（微克/立方公尺），而屏東縣僅13.9（微克/立方公尺），低於全國PM2.5平均濃度，顯示空品不良率亦持續下降。

環保局表示，未來將持續廣納專業建議與在地聲音，深化科技監測、源頭減量與跨單位合作模式，一步步邁向空氣更清新、生活更健康的未來。