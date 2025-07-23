金馬戒嚴歷史創作工作坊 邀民眾描繪家鄉故事

金門、馬祖文史工作者將舉辦「霧中之書—金馬白色歷史檔案創作工作坊」，邀請民眾閱讀、運用金馬戒嚴時期政治案件檔案，共同描繪家鄉的戒嚴時期故事。

金門、馬祖文史工作者組成「霧中之書」團隊，將在金、馬及台灣各策劃1場「金馬白色歷史檔案創作工作坊」，邀請金馬居民及在台生活金、馬相關人士共同閱讀金、馬歷史檔案，並鼓勵親自記錄、創作，描繪家鄉歷史。

霧中之書金門團隊成員許玲瑄接受中央社記者採訪表示，主流的戒嚴時期歷史脈絡裡比較少關注到金門、馬祖的狀態；另一方面金馬地區因為戰地政務特殊性，不只受到的管理、監控方式與台灣不太一樣，很多檔案也是這幾年才逐漸解密、梳理。

許玲瑄說，「包括我自己，還有後來辦活動遇到很多鄉親，對於地方的白色歷史都相對陌生很多」，即使依稀聽過一些令人難過或憤慨的故事，但還是對於「發生了什麼事」、「為什麼會變成這樣」有許多疑問。

霧中之書團隊透過新聞稿表示，金馬因戰地特殊性，管制機密過往不為人所知及運用，活動主題取名「霧中之書」，運用金、馬島嶼氣候的「霧」，比喻那段難以說清楚、甚至不為人所知的歷史。

團隊指出，工作坊將帶領參與者透過歷史認識、資料探索、詮釋與創作等方法，重新理解自己與故鄉的關係。工作坊課程將介紹金、馬地區政治檔案典藏情況，與查找、解讀、運用檔案的方法，並邀請金、馬、台相關創作者周志強、劉宏文、胡淑雯分享利用訪談、歷史檔案與田野材料的創作歷程。

團隊表示，為培力參與者多元形式創作，課程也安排轉譯實際案例，包括文學、影像、聲音、裝置、身體表演、故事地圖等形式，並規劃在實體課結束後，以線上形式陪伴學員完成創作，期待在金、馬、台3地展出成果作品，以共創形式傳遞金馬歷史。

「霧中之書—金馬白色歷史檔案創作工作坊」金門場於8月2日展開，馬祖場於8月9日、台北場於8月23日登場。