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天文大潮東港連2天淹水 屏縣府：25、 26日滿潮較晚通勤注意

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
天文大潮來襲，屏東縣東港鎮連兩天清晨都淹水。圖／東港鎮東津里葉而項提供
天文大潮來襲，屏東縣東港鎮連兩天清晨都淹水。圖／東港鎮東津里葉而項提供

天文大潮來襲，從22日起到27日連續6天，加上適逢低壓帶影響，天氣不穩，屏東縣東港鎮東津里連兩天清晨出現海水倒灌，縣府水利處與鎮公所也提早部署。屏縣府水利處長江國豐提醒，25、26 日滿潮會較晚出現，恐會影響民眾行的安全，提醒注意通勤。

江國豐說，天文大潮是大自然現象，也不是只有屏東，是整個台灣西南沿海、地勢低窪、飽受地層下陷所苦的地區，碰到天文大潮時，會遇到積淹水情況，大約兩個小時會退潮。

江國豐說，今天大潮6點左右出現，積淹水高度約15到17公分，大約早上8點水退。他也提醒，明天滿潮是6點半、後天是8點多、大後天的大潮時間又更晚，恐會影響民眾上下班通勤時間。昨天大約清晨4點大潮就來，6點就退潮，所以影響還不算大。

面對天文大潮，屏東縣府水利處找出解決方案，水利處長江國豐說，分三階段逐步改善，第一階段水閘門改善，第二階段，補助經費給東港鎮公所，找出跟海水連接道路側溝做舌閥、移動式抽水站的點；第三階段針對大成路與嘉欣路的道路墊高，避免潮汐對民眾行的影響。

江國豐表示，低窪聚落未來還是會受到潮汐影響，也會陸續找出問題來解決。

淹水 東港 屏東縣

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