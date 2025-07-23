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「友善草鴞標章」農產入菜 將生態保育融入日常飲食

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
「餐桌上的保育行動」匯集八位理念獨具的農友與四家知名餐廳廚師團隊，透過草鴞標章農產品入菜，讓保育從產地直送餐桌，讓餐點不但兼具風味與深意的田園饗宴，也能為保育盡一份心力。記者劉學聖／攝影
「餐桌上的保育行動」匯集八位理念獨具的農友與四家知名餐廳廚師團隊，透過草鴞標章農產品入菜，讓保育從產地直送餐桌，讓餐點不但兼具風味與深意的田園饗宴，也能為保育盡一份心力。記者劉學聖／攝影

由農業部林業及自然保育署屏東分署、高雄市農業局與屏東縣政府聯合推動的「餐桌上的保育行動」，今天在高雄翰品酒店登場，匯集八位理念獨具的農友與四家知名餐廳廚師團隊，透過草鴞標章農產品入菜，讓保育從產地直送餐桌，讓餐點不但兼具風味與深意的田園饗宴，也能為保育盡一份心力。

「友善草鴞標章」於今年四月正式亮相，首批共九位標章農友誕生，七月更擴增來自高雄與屏東的八位農友，他們深耕田野，以友善農法栽種出多樣化的作物，從瓜果時蔬、檸檬香茅、可食用野草、木瓜、鳳梨、香蕉、小番茄、稻穀，到糯米茶包、蓮子、秋葵等，每一項作物都承載著農友對土地的熱愛與對生態的承諾。

林業保育署屏東分署長楊瑞芬表示，草鴞是台灣第一級瀕臨絕種的貓頭鷹，也是台灣12種貓頭鷹唯一棲息在草生地，全台族群數量不到500隻；透過林業保育署草鴞生態服務給付制度，輔導高屏地區農友，目前已有17位取得友善草鴞標章，實踐不使用除草劑、鼠藥、捕獸夾與鳥網的耕作方式。

此次餐桌上的保育行動餐會，以草鴞標章農產品為核心，由高雄翰品酒店、美蔬齋Mei Shu Zhai、GIEN JIA挑食、龜時間goöod time 等知名餐飲單位共同設計，將生態保育融入日常飲食，讓民眾在品嚐美味的同時，也讓消費者感受保育的理念。

「餐桌上的保育行動」匯集八位理念獨具的農友與四家知名餐廳廚師團隊，透過草鴞標章農產品入菜，讓保育從產地直送餐桌，讓餐點不但兼具風味與深意的田園饗宴，也能為保育盡一份心力。記者劉學聖／攝影
「餐桌上的保育行動」匯集八位理念獨具的農友與四家知名餐廳廚師團隊，透過草鴞標章農產品入菜，讓保育從產地直送餐桌，讓餐點不但兼具風味與深意的田園饗宴，也能為保育盡一份心力。記者劉學聖／攝影
「餐桌上的保育行動」以友善農法栽種出多樣化的作物，獲得農業署草鴞認證標章。記者劉學聖／攝影
「餐桌上的保育行動」以友善農法栽種出多樣化的作物，獲得農業署草鴞認證標章。記者劉學聖／攝影
「餐桌上的保育行動」匯集八位理念獨具的農友與四家知名餐廳廚師團隊，透過草鴞標章農產品入菜，讓保育從產地直送餐桌，讓餐點不但兼具風味與深意的田園饗宴，也能為保育盡一份心力。記者劉學聖／攝影
「餐桌上的保育行動」匯集八位理念獨具的農友與四家知名餐廳廚師團隊，透過草鴞標章農產品入菜，讓保育從產地直送餐桌，讓餐點不但兼具風味與深意的田園饗宴，也能為保育盡一份心力。記者劉學聖／攝影

酒店 貓頭鷹 屏東縣政府

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