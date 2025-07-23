高雄外牆修繕補助條件嚴 建築未設管委會無法申請

近年地震、風災屢造成高雄市老舊建物外牆剝落，市府去年起提供5樓以上建築的外牆飾材修繕補助，今年最高補助30萬，但資格僅限由「大樓管委會」獲負責人提出申請，然而全市有許多華廈、公寓未成立管委會，無法申請，也有不少獨立老屋同樣希望申請外牆補助，議員為此建議設立「獨立修繕補助措施」，擴大補助範圍。

高市工務局延續去年，辦理「公寓大廈外牆飾材修繕補助」，每件每平方公尺最高補助金額4500元，最高補助30萬元，補助對象為2014年前取得使用執照，且為5樓以上完成報備的管理委員會或公寓大廈管理負責人，在今年12月5日前完成外牆劣化飾面剔除，並使用水泥砂漿（塗料）粉刷和防水塗料處理後，即可申請補助。

根據高雄市公寓大廈外牆飾材修繕補助實施計畫，內容指出公寓大廈管理委員會或管理負責人提出申請，書面文件需包含現任且任期未屆滿管理委員會或管理負責人的區公所報備函文影本，並蓋上其大小章。今年度外牆修繕補助計畫總經費1488萬元，截至7月21日，全市已有53件大樓申請通過，核發補助498萬元。

市議員湯詠瑜認為外牆修繕補助條件，對於無管理委員會的老舊建物相當不公平，高雄仍有多數老舊住宅區、眷村等，因建物所有權各自獨立，現居多為年老者，經濟狀況不佳，無力負擔修繕費用，長久下來造成當地外觀不良、影響市容，市府應研擬放寬條件，並提供「獨立老屋修繕補助措施」。

苓雅區某戶6樓自建大樓，因目前各樓層由家人居住，分別取得門牌，日前欲申請建築相關補助，遭市府要求成立管委會，抱怨不便。另名家住5樓透天厝的劉姓民眾說，36年老屋外牆經常剝落，曾一次掉下數10塊磁磚，但市府提供的外牆修繕補助僅讓具管理會的建築申請，他最後只能自掏腰包近40萬修繕。

工務局表示，公寓大廈管理組織包含管理委員會及管理負責人，分別是由區分所有權人經選任和推選方式產生，負責管理公共事務和維護工作；建築工務相關補助計畫皆明定補助資格需已成立管理組織，是期待將補助費用撥付給「管理單位」後，統籌負責維護工作，避免將經費撥付予「特定人士」，造成後續住戶間糾紛疑慮。