屏東冰宮索票免費玩竟遭轉售 縣府查獲將送辦

屏東夏日狂歡祭推出童話冰宮受民眾歡迎，縣府採索票免費入場，竟出現轉售狀況，縣府除調整索票票數限制，並增加開放人數，一旦查獲轉售將依社維法送辦。

夏日狂歡祭舉辦邁入第4年，今年規劃「童話冰宮」、「甜蜜の森」、「狂歡遊樂園」、「夏日遊園派對嘉年華」及「主題特色賣店」等5大主題，最大亮點童話冰宮，內部保持在攝氏零下10度，有13米長冰雕溜滑梯、冰屋與冰雕迷宮等，受到民眾喜愛。

縣府傳播暨國際事務處表示，夏日狂歡祭活動設施全部免費，沒想到近日竟有人轉售黃牛票，最初為方便民眾索票可以一家同樂，冰宮設定每人最多可領4張票，不料有心人鑽漏洞，出動多人領票後私下兜售，不僅對遵守規矩排隊的民眾不公平，也讓縣府美意遭到誤解及扭曲。

傳播處說明，調整冰宮索票辦法，改為每人最多可領2張票，除週三活動修整日外，週日至週四開放10梯次、週五及週六增加至12梯次；人數部分，週五、六、日人數增加至每梯次80人，其他維持50人，讓到場民眾能順利領票入場體驗。

另外，主辦單位將加強巡場稽查，如經查獲兜售，將移由警方依違反社會秩序維護法第64條第2項規定，非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，可處3天以下拘留，或新台幣3萬元以下罰鍰。