高屏17農友取得友善草鴞標章 保育從產地到餐桌

草鴞是台灣第一級瀕臨絕種的貓頭鷹，全台數量不到500隻，目前高屏地區已有17名農友取得友善草鴞標章，今天舉行成果發表，與高雄餐飲業者聯手創作料理，展現地方食材與永續理念的融合。

林業及自然保育署屏東分署與高雄市農業局及屏東縣政府聯合推動「友善草鴞標章成果發表」，今天在高雄翰品酒店舉行。活動邀高屏地區共8名獲得「友善草鴞標章」農友，攜手高雄4家綠色餐飲餐廳，呈現從產地到餐桌的保育行動。

林業保育署屏東分署分署長楊瑞芬表示，草鴞是台灣第一級瀕臨絕種的貓頭鷹、也是台灣12種貓頭鷹唯一棲息在草生地，全台族群數量不到500隻。

楊瑞芬說，透過林業保育署草鴞生態服務給付機制，輔導高屏地區農友已有17人取得友善草鴞標章，實踐不使用除草劑、鼠藥、捕獸夾與鳥網的耕作方式。

高雄市農業局長姚志旺表示，生態農業已是國際趨勢，農友若能結合保育理念，不僅能提升農產品價值，更是契合生態系永續的國際發展目標。期盼未來有更多高雄在地餐廳能導入這類具保育精神的友善食材，將永續落實在餐廳菜餚中。

今天成果發表會以「餐桌上的保育行動」為理念，由GIEN JIA挑食、美蔬齋、龜時間goöod time及高雄翰品酒店4家業者共同設計菜單，採用友善草生耕作的田園蔬菜，及使用自然農法的水產與風土作物，傳達對土地與生態的尊重。

高雄翰品酒店總經理林俊宇表示，未來飯店會持續推廣如結合草鴞保育餐的住房專案，讓客人不只在餐桌上吃到永續，也能把這份理念帶進旅程中。

「友善草鴞標章」今年4月亮相，首批有9名標章農友，7月再擴增來自高雄與屏東8名農友。此外，林業及自然保育署自民國110年起推動草鴞生態服務給付，透過架設猛禽棲架、友善耕作等，共同守護神祕而脆弱的夜行性草鴞。