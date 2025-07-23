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影／首屆「高雄餅比登」評比揭曉 43家糕餅業者拚人氣入列美食地圖

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市糕餅商業同業公會主辦首屆「高雄餅比登」中秋糕餅評選。記者郭韋綺／攝影
高雄市糕餅商業同業公會主辦首屆「高雄餅比登」中秋糕餅評選。記者郭韋綺／攝影

高雄市糕餅商業同業公會主辦首屆「高雄餅比登」中秋糕餅評選活動，吸引43家在地糕餅業者報名參賽，爭奪六大獎項，除比創意、特色及口感外，包裝設計也重視環保永續，讓美味與社會責任並行；評比成績揭曉，方師傅、全喜、莎士比亞、千暉、綠洲堡5糕餅業者獲得評審一致青睞，並列金賞獎。

糕餅公會理事長潘世貞指出，這次比賽設計靈感來自米其林指南必比登推介，高雄糕餅業也需要評選指南，所以取諧音餅比登，打造屬於高雄伴手禮購買指標，今年第一屆結合美食評比與中秋送禮文化的創新活動，期盼成為每年糕餅業界的盛事。

潘世貞表示，今年參賽業者陣容堅強，包含大家耳熟能詳的不二緻果、莎士比亞、方師傅、全喜、打狗餅舖、馬可先生、巴特里等，也有多家糕餅業新秀參賽，爭奪金賞獎、優選獎、入選獎、永續賞、新秀烘焙獎、評審風味獎六大類獎項。

今年評分標準以產品創意、在地特色、發展潛力與整體風味為主要依據，另一個評選亮點則是關注環保與永續議題，包裝簡潔、重視循環經濟也將列入分數。

擔任評審的高雄餐旅大學休閒系教授梁榮達說，評選過程非常熱烈，很多產品都令人驚艷，不只味道好，更在創意與文化傳承上展現實力，因應減碳趨勢，不少業者也發揮巧思設計環保包裝。

獲得金賞獎全喜餅舖以作品「蘋安柿福」奪得評審青睞，梁榮達說，該產品不僅口感層次豐富，更巧妙結合宗教文化與地方祝福意涵，從命名、包裝到食材選用皆展現高度的地方連結與品牌用心。

另項備受矚目的糕點是綠洲堡烘焙「黑香蕉燒餅」，將熟成香蕉製成餅皮餡料，香氣濃郁，口感別具一格，展現創新思維與地域農產的融合應用。新秀烘焙獎也有創新品牌脫穎而出，包括卡厝味、振展餅舖、麵包窩等，為傳統糕餅市場注入新血。

「這場比賽很辛苦籌備，看到這麼多知名品牌和店家共襄盛舉，一切都值得。」潘世貞強調，糕餅是台灣文化重要的一環，中秋更是糕點業最重要的節日，期盼透過每年一次餅比登評比，打造高雄特色品牌力與消費力。

糕餅公會指出，此次參賽業者不乏超過30年歷史傳統餅舖，過去曾獲選為百大伴手禮，也在各大比賽獲獎無數，創辦餅比登評選的主軸不在於分出高下，而是透過公開評比與平台曝光，讓更多人認識高雄的好餅好味道，帶動糕餅買氣。

糕餅公會表示，不論是老字號或新品牌，皆會被納入7月底出爐「高雄中秋糕餅地圖」，讓消費者清楚掌握在地優質糕餅店家與特色產品，成為節慶選購的推薦指南。

高雄餅比登評選活動吸引在地43家糕點業者參賽。記者郭韋綺／攝影
高雄餅比登評選活動吸引在地43家糕點業者參賽。記者郭韋綺／攝影
高雄市糕餅商業同業公會主辦首屆「高雄餅比登」中秋糕餅評選。記者郭韋綺／攝影
高雄市糕餅商業同業公會主辦首屆「高雄餅比登」中秋糕餅評選。記者郭韋綺／攝影
高雄餅比登評選活動吸引在地43家糕點業者參賽。記者郭韋綺／攝影
高雄餅比登評選活動吸引在地43家糕點業者參賽。記者郭韋綺／攝影
高雄餅比登成績揭曉，5糕餅業者並列金質獎。記者郭韋綺／翻攝
高雄餅比登成績揭曉，5糕餅業者並列金質獎。記者郭韋綺／翻攝

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