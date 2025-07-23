屏東夏日狂歡祭冰宮太夯竟出現黃牛票 縣府調整索票辦法

屏東夏日狂歡祭今年首次出現「童話冰宮」，在炎熱南國體驗零下10度C的清涼，大受歡迎，因為是免費索票入場，天天大排長龍，開幕不到一周竟出現賣黃牛票，屏東縣府感謝民眾支持，為避免索票亂象，決定將一人索票4張改為一人最多索票2張，也請警方加強巡場，若經查獲轉售票券，依社維法規定裁處。

夏日狂歡祭舉辦邁入第4年，成為最受親子期待及歡迎的暑期活動。今年規畫五大主題，包括「童話冰宮」、「甜蜜の森」、「狂歡遊樂園」、「夏日遊園派對嘉年華」及「主題特色賣店」，其中最大亮點就是童話冰宮，13米長冰雕溜滑梯、晶瑩剔透冰屋與冰雕迷宮等，立即擄獲大小朋友的心。

夏日狂歡祭活動設施全部免費，冰宮為維持品質，採索票限額入場，除周三活動修整日，周日至周四開放10梯次，周五周六增加至12梯次，每梯次50人，一天分二個時段索票。19日正式開園，雖然天公不作美雨勢綿綿，但排隊索取冰宮票券的人龍不斷，近日縣府接獲民眾反映，傳出有長輩到場排隊後竟轉售黃牛票，讓主辦單位始料未及且震驚。

屏縣府傳播暨國際事務處指出，最初為方便民眾索票可以一家同樂，冰宮設定一人最多可領4張票，不料竟讓有心人鑽漏洞，出動多人領票後私下兜售，不僅對遵守規矩排隊民眾不公平，也讓縣府美意遭到誤解及扭曲。

為杜絕亂象，傳播處緊急研議，調整冰宮索票辦法，改為一人最多可領2張票，五六日每梯次人數開放增加至80人，盡量讓到場民眾順利領票入場體驗。