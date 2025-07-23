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綠癌變黃金 生技公司萃取小花蔓澤蘭花外泌體獲美認證可用於化妝品
小花蔓澤蘭是入侵種植物，被稱為「綠癌」，位於屏東縣內埔工業區的裕郡生技公司將其花朵萃取並純化出「小花蔓澤蘭花外泌體」，取得美國個人護理品協會（PCPC）的命名，是全球首例，並已申請台灣發明專利，未來可望運用在化妝品等各類產品。
前美和科技大學副校長、現任裕郡生技公司執行長吳裕仁表示，小花蔓澤蘭是台灣常見的野生蔓藤植物，是入侵物種，危害生態甚巨，過去多被視為雜草除之而後快。經團隊研發多年後，終於成功從小花蔓澤蘭花朵中，分離出功能性植物外泌體。
成果也取得美國個人護理品協會（PCPC）的INCI命名為「Mikania Micrantha Flower Vesicles」，是全球首個獲得認證的小花蔓澤蘭花外泌體成分，具有無毒性、可持續性採收的優勢，並經實驗證實具舒緩肌膚、保濕等效果。
他說，PCPC核發之INCI命名，是國際間化妝品原料的重要證認，代表該原料組成、安全性、應用方向等獲得認可，對台灣自主開發的天然保養品素材也是重要一步。而這項成果也將於7月24日至27日的「台北國際生技展」中首次對外公開展示。
吳裕仁說，團隊挖掘台灣在地植物潛力，轉化為高值保養素材，並經國際專業機構命名認證，打開商業應用大門，把垃圾變成黃金，將在地植物與綠色科技融合，賦予台灣常見植物全新的價值。
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