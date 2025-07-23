海委會辦海洋文化領航計畫 建請總統復振台灣航海文化

海洋委員會今舉辦海洋文化領航補助計畫培訓研習及交流工作坊，邀請日本台灣交流協會參與，與學術藝文界團體一同展現推動海洋文化的成果，主委管碧玲建請賴清德總統藉由探索海洋政策復振台灣航海文化，盼台灣的孩子們實踐成為海洋國家的文化種子。

管碧玲表示，台灣的海洋政策要「跑起來」，從航海文化復振到全民海洋文化意識提升，讓台灣的孩子們從小就要知道台灣的海洋文化，因此海洋文化領航補助計畫希望藉由3大補助主軸「薪傳、船藝、藝海」，鼓勵民間響應與參與，政府也應提供更多的資源。

她以原住民的圖騰為例，可以發現在台灣原住民的圖騰之中都有海洋的智慧，例如達悟族的太陽紋、船眼，卑南族的魚圖騰，希望讓台灣之子真正成為海洋之子，把台灣海洋文化融入人民的生活中，讓台灣的人民有更多豐富的海洋文化意識。

受邀出席的日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史強調，將深化台日海洋文化交流合作，並期望將日本的「北前船文化」向台灣推廣，因台灣與日本都是海洋國家，而日本「北前船」文化是由江戶時代的中期到明治時代的初期，連結從大阪到北海道的貨物運輸船，不僅承載貨物，也承載了日本全國各式各樣的文化。

海洋文化領航補助計畫研習及交流工作坊，邀請歷年補助及合作團隊，規畫10場次海洋文化研習及交流工作坊與綜合座談，內容橫跨航海技藝保存、海岸文化探掘與藝術創新應用，透過公私協力，促進台灣海洋文化主流化。

造舟技藝方面，有成功大學團隊詮釋保存傳統帆船圖譜的「王船再現」、台東大學紀錄蘭嶼達悟族航海智慧與拼板舟技藝的「船的眼睛」專書。

航海實踐方面，從淡水河的舢舨船、八斗子的罾子船，到阿美族莿桐部落的fudafudakan及南島社區大學發展協會的Torik-Sanayasay，乃至蘭嶼達悟族朗島部落的十人大舟。

發掘台灣海岸風貌、文史脈絡與文化路徑方面，有「南方澳漁師的地名記憶」及達悟族拼板舟「跨越號」航行紀實的專書，以及「藝起海洋」團隊的「潮壤相接」展覽，搬演海岸聚落故事的「芳苑，我們的故鄉二部曲：一起書寫」，以及打造在地海洋新畫卷的「與鯤共遊-台江內海偶戲共創計畫」。