年度大潮！高雄旗津「海水倒灌」淹水10公分 住戶崩潰

受到年度大潮影響，高雄市旗津地區今日清晨多處出現海水倒灌，道路積水，影響民眾通勤與商家開店。有店家門前積水近10公分、進腳踝處，通勤族必須涉水而過，住戶見到積水處選擇繞路，店家抱怨生意大受影響。水利局表示農曆大潮在今早5點達滿潮，現已逐漸退潮，南部地區至27日將有沿海潮位偏高狀況。

高市水利局表示，今日早上旗津適逢農曆大潮，約早上5點54份滿潮，新設的閘門及抽水機於滿潮前2小時即前開始操作抽水，部分道路側溝仍有冒水致路段積水5至10公分，並有海浪越堤造成積水，人車通行正常，目前已逐漸退潮，明24日滿潮時間約6點41分，將再部署操作。