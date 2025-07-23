馬公麻將大賽7月26日登場 近200名選手拚雀王、雀后

馬公市第2屆麻將大賽，26日起展開2天腦力激戰，192名參賽者要競逐「雀王」、「雀后」頭銜與1萬元獎金，活動結合競技與交流，展現澎湖市民的熱情與活力。

馬公市公所表示，去年6月首度舉辦「麻將大賽」廣受好評，報名人數秒殺；今年報名同樣踴躍，年齡限制下修至45歲，共吸引192人參與，較去年增加逾60人，規模更勝以往。為容納更多選手與觀賽空間，賽事移師至西衛新活動中心舉行。

今年的「麻將大賽」活動26日、27日登場。賽制方面，將透過抽籤決定桌次，進行分組淘汰賽，歷經6輪晉級賽後，進入最後決賽，爭奪「雀王」、「雀后」殊榮及1萬元獎金。

馬公市長黃健忠表示，「麻將大賽」不僅是競技，更是一個凝聚情感、拓展友誼的平台，體現城市多元與共融的精神，見證城市活力與市民風采，讓市民能在健康安全的環境中，享受互動交流的樂趣。

馬公市去年首推「麻將大賽」活動後，市區益智遊戲的「雀館」相繼開設，形成一股新風潮，七美鄉公所也在今年母親節舉辦趣味麻將賽，使麻將文化在澎湖各地逐漸風行，成為地方特色之一。