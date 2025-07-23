快訊

4.4億SEL情緒教育靠學校就夠？揭最大罩門恐看到做不到

夏天蟑螂大爆發！環保局教「小強最怕三法寶」 第一步讓牠絕子絕孫

日媒：石破茂透露 打算在8月底之前宣布辭職

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄旗津氣墊水樂園26日登場 免費入場連玩3個周末

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄旗津氣墊水樂園26日登場。圖／觀光局提供
高雄旗津氣墊水樂園26日登場。圖／觀光局提供

2025旗津氣墊水樂園本周六將在旗津豐收廣場旁綠地搶先開跑，今年戲水氣墊設施史上最多，除了原本巨無霸戲水池，新增4座童趣氣墊，另有水上滾球、礦山火車等遊具設施；觀光局表示，民眾免費入場，希望親子夏日共遊，也盼帶動旗津觀光與在地消費。

旗津氣墊水樂園已成每年親子引頸期盼戲水活動，今年除了深受小朋友喜愛的巨無霸戲水池，新增4座全新氣墊設施，斑馬闖關水跳床、獨角獸競技跳床、船型跳床水滑梯及全長達42公尺的城市滑水道，結合童趣與運動元素，讓孩子們玩得盡興，大人也能一同放鬆。

除了氣墊遊具，園區亦設有水上滾球、機械遊具「礦山火車」等趣味設施，活動現場配置充足工作人員與救生人員，確保遊客安全。

觀光局長高閔琳指出，今年氣墊水樂園只在周末開放，首周將於26日登場，連續3個周末，至8月11日結束，進場時間為周六、日的下午3時至晚上8時，現場均免費參與，無需購票。

高閔琳表示，希望透過趣味與體驗兼具水上活動，讓親子享受涼感與樂趣，也歡迎遊客多加利用捷運與輕軌轉乘鼓山渡輪，順道體驗高雄港灣獨有海陸接駁風情。

觀光局說明，2025旗津風箏節8月2日、3日，以及8月9日、10日兩個周末在旗津海水浴場同步登場；8月下旬則規畫壽山動物園「動物新朋友見面會」、駁二藝術特區「大港閱冰」書展活動，盼吸引遊客夏日來高雄遊玩。

旗津氣墊水樂園免費入場。圖／觀光局提供
旗津氣墊水樂園免費入場。圖／觀光局提供
高雄壯闊港灣及旗津彩虹屋。圖／觀光局提供
高雄壯闊港灣及旗津彩虹屋。圖／觀光局提供
高雄旗津氣墊水樂園26日登場。圖／觀光局提供
高雄旗津氣墊水樂園26日登場。圖／觀光局提供
高雄旗津氣墊水樂園26日登場。圖／觀光局提供
高雄旗津氣墊水樂園26日登場。圖／觀光局提供
高雄旗津氣墊水樂園26日登場。圖／觀光局提供
高雄旗津氣墊水樂園26日登場。圖／觀光局提供

親子 觀光局 壽山動物園

延伸閱讀

桃園親子景點推薦 「Wabo Wabo冒險水樂園」2025最新攻略，九大氣墊戲水區暑假限定快閃！

巨型風箏美翻+氣墊水樂園免費玩！ 2025「旗津風箏節」6天限定開嗨 加碼「比基尼電音趴」免費喝爆

復育螢火蟲有成！高雄觀音湖成生態景點 學者看好成賞螢秘境

影／非法日租套房遭查獲 高市府祭重罰斷水斷電

相關新聞

高雄蚵仔寮魚貨直銷中心 2樓淪蚊子館

蚵仔寮漁港是北高雄人氣觀光漁港，10年前斥資7500萬元打造的魚貨直銷中心，吸引不少遊客競搶「現撈仔」，周末更湧入大批人...

年度大潮！高雄旗津「海水倒灌」淹水10公分 住戶崩潰

受到年度大潮影響，高雄市旗津地區今日清晨多處出現海水倒灌，道路積水，影響民眾通勤與商家開店。有店家門前積水近10公分、進...

高雄旗津氣墊水樂園26日登場 免費入場連玩3個周末

2025旗津氣墊水樂園本周六將在旗津豐收廣場旁綠地搶先開跑，今年戲水氣墊設施史上最多，除了原本巨無霸戲水池，新增4座童趣...

我家門前有小河…天文大潮來襲 屏東東港連續兩天積淹水

年度天文大潮從今22日到27日連續6天，屏東東港東津里繼昨日積淹水後，今日再度遭水襲，而且淹得比昨天還高，讓東津里長葉而...

印度進口田菁漲價 農會籲申請翻耕

高屏區農民長年自印度進口田菁作綠肥，惟今年受印巴局勢及印度產量下降影響，30公斤裝每包漲到1500至2000元，價格翻倍...

高雄某百貨壽司遭控食安疑慮 衛生局出手稽查了

高雄某知名百貨遭投訴疑出現食安疑慮，網友在社群平台發文，食用賣場販賣壽司後，出現上吐下瀉症狀，懷疑與食物品質有關。衛生局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。