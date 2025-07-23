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高雄旗津氣墊水樂園26日登場 免費入場連玩3個周末
2025旗津氣墊水樂園本周六將在旗津豐收廣場旁綠地搶先開跑，今年戲水氣墊設施史上最多，除了原本巨無霸戲水池，新增4座童趣氣墊，另有水上滾球、礦山火車等遊具設施；觀光局表示，民眾免費入場，希望親子夏日共遊，也盼帶動旗津觀光與在地消費。
旗津氣墊水樂園已成每年親子引頸期盼戲水活動，今年除了深受小朋友喜愛的巨無霸戲水池，新增4座全新氣墊設施，斑馬闖關水跳床、獨角獸競技跳床、船型跳床水滑梯及全長達42公尺的城市滑水道，結合童趣與運動元素，讓孩子們玩得盡興，大人也能一同放鬆。
除了氣墊遊具，園區亦設有水上滾球、機械遊具「礦山火車」等趣味設施，活動現場配置充足工作人員與救生人員，確保遊客安全。
觀光局長高閔琳指出，今年氣墊水樂園只在周末開放，首周將於26日登場，連續3個周末，至8月11日結束，進場時間為周六、日的下午3時至晚上8時，現場均免費參與，無需購票。
高閔琳表示，希望透過趣味與體驗兼具水上活動，讓親子享受涼感與樂趣，也歡迎遊客多加利用捷運與輕軌轉乘鼓山渡輪，順道體驗高雄港灣獨有海陸接駁風情。
觀光局說明，2025旗津風箏節8月2日、3日，以及8月9日、10日兩個周末在旗津海水浴場同步登場；8月下旬則規畫壽山動物園「動物新朋友見面會」、駁二藝術特區「大港閱冰」書展活動，盼吸引遊客夏日來高雄遊玩。
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